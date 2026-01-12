Most kaptuk: tűz ütött ki a Budapest Arénában

Elektromos berendezés izzott Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton lévő sportcsarnokban. A tűz a -1. szinten keletkezett, a fővárosi hivatásos tűzoltók egy porral oltóval elfojtották. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A rajok átszellőztetik a füsttel telítődött épületrészt. Az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, akik leválasztották a létesítményt a hálózatról - írja a katasztrófavédelem.