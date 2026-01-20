Káosz az elkerülőn: két autó ütközött, teljes útzár mellett zajlik a mentés

Lezárták a soproni északnyugati elkerülő utat, miután két autó ütközött - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel az MTI-vel.
Azt írták, hogy a balesetben az egyik kocsi a tetejére, a másik jármű pedig az árokba borult.
A soproni hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták- tették hozzá.
