Káosz az elkerülőn: két autó ütközött, teljes útzár mellett zajlik a mentés

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 07:31
teljes útzárelkerülőtűzoltókSopron
Súlyos közlekedési baleset történt kedd reggel Sopronban, az északnyugati elkerülő úton.
N.T.
A szerző cikkei

 Lezárták a soproni északnyugati elkerülő utat, miután két autó ütközött - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel az MTI-vel.

Azt írták, hogy a balesetben az egyik kocsi a tetejére, a másik jármű pedig az árokba borult.

A soproni hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták- tették hozzá.

 

