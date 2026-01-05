Hatalmas baleset volt a főúton, teljes az útzár

Baleset miatt teljes szélességben lezárták a 82-es főutat hétfő délután Győrújbarát közelében - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
A főút 67-es kilométernél két gépjármű ütközött össze. A Győr felől érkezők a baleset helyszínét Győrújbarát felé, az ellenkező irányból közlekedők Nyúlon át kerülhetik ki - írja az MTI.
