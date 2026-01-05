Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Hatalmas baleset volt a főúton, teljes az útzár

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 16:02
főútútlezárás
A baleset miatt teljes szélességben lezárták a 82-es főutat.
Bors
A szerző cikkei

Baleset miatt teljes szélességben lezárták a 82-es főutat hétfő délután Győrújbarát közelében - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

SZAK7359 rendőr rendőrautó sziréna
Baleset miatt lezárták a 82-es főutat / Fotó:  Zalai hírlap (Képünk iluusztráció)

A főút 67-es kilométernél két gépjármű ütközött össze. A Győr felől érkezők a baleset helyszínét Győrújbarát felé, az ellenkező irányból közlekedők Nyúlon át kerülhetik ki - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
