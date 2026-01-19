19-re emelkedett a bevásárlóközpontban tomboló tűz áldozatainak száma

A pakisztáni tűzoltók hétfőn kezdték el kiemelni a holttesteket egy bevásárlóközpont füstölgő romjai közül, ahol több mint 60 embert még mindig eltűntként keresnek egy hatalmas tűzeset után, amelyben legalább 19 ember halt meg.

Rengeteg embert még mindig keresnek a tűzoltók a törmelékek között Fotó: Anadolu via AFP

A tűz szinte elpusztította a bevásárlóközpont egészét

A tűz szombat késő este keletkezett a Gul Plazában, amely 1200 üzletnek ad otthont egy többszintes épületben. A tűz Karacsi történelmi központjában több mint 24 órán át tombolt, mielőtt nagy részét sikerült eloltani. Hétfőn elkezdték az utómunkálatokat az épületben, daruk segítségével, mivel fennáll a veszélyes, hogy az egész összeomlik. Mindeközben az plázához több száz ember érkezett, köztük mentőalakulatok, bolttulajok és kétségbeesett hozzátartozók. A keresésben segédkezők zsákokban hozták ki az elhunytak maradványait a romok közül.

Sarfraz Sheikh, az Alkhidmat katasztrófavédelmi ügynökség munkatársa a elmondta, hogy 19 ember halt meg a tűzvészben, és legalább 60 embert eltűntként tartanak nyilván.

Az épületnek nincs olyan része, ahol a dolgok rendben lennének, vagy olyan biztonságos állapotban lennének, hogy valaki élve kijusson. Már csak a csoda lehetséges

- tette hozzá.

Murad Ali Shah, a Karacsit is magába foglaló déli Szindh tartomány főminisztere korábban 15-re becsülte a halálos áldozatok számát, egy, a mentés során elhunyt tűzoltóval együtt. Hozzátette, hogy a tűzben 80 ember megsérült, de 22-en már elhagyhatták a kórházat.

A mentőszolgálatok szerint a hatóságok szombaton helyi idő szerint 22:38-kor kapták az első segélyhívást, amelyben arról számoltak be, hogy a földszinti üzletek lángokban állnak. Mire a tűzoltók kiérkeztek, a lángok már átterjedtek a felső emeletekre, és az épület nagy részét elborították. A bajbajutottak mentését nagyban nehezítette az is, hogy sűrű fekete füst öntötte el az épület belsejét - írja a Reuters.