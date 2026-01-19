Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

19-re emelkedett a bevásárlóközpontban tomboló tűz áldozatainak száma

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 15:35
halálos áldozatpakisztánbevásárlóközpont
Több mint 24 órába telt a hatóságokban megfékezni a lángokat egy bevásárlóközpontban. Rengeteg embert eltűntként keresnek a romok között, miközben a halottak száma 19-re emelkedett.

A pakisztáni tűzoltók hétfőn kezdték el kiemelni a holttesteket egy bevásárlóközpont füstölgő romjai közül, ahol több mint 60 embert még mindig eltűntként keresnek egy hatalmas tűzeset után, amelyben legalább 19 ember halt meg.

Rengeteg embert még mindig keresnek a tűzoltók a törmelékek között
Rengeteg embert még mindig keresnek a tűzoltók a törmelékek között  Fotó: Anadolu via AFP

A tűz szinte elpusztította a bevásárlóközpont egészét

A tűz szombat késő este keletkezett a Gul Plazában, amely 1200 üzletnek ad otthont egy többszintes épületben. A tűz Karacsi történelmi központjában több mint 24 órán át tombolt, mielőtt nagy részét sikerült eloltani. Hétfőn elkezdték az utómunkálatokat az épületben, daruk segítségével, mivel fennáll a veszélyes, hogy az egész összeomlik. Mindeközben az plázához több száz ember érkezett, köztük mentőalakulatok, bolttulajok és kétségbeesett hozzátartozók. A keresésben segédkezők zsákokban hozták ki az elhunytak maradványait a romok közül.

Sarfraz Sheikh, az Alkhidmat katasztrófavédelmi ügynökség munkatársa a elmondta, hogy 19 ember halt meg a tűzvészben, és legalább 60 embert eltűntként tartanak nyilván.

Az épületnek nincs olyan része, ahol a dolgok rendben lennének, vagy olyan biztonságos állapotban lennének, hogy valaki élve kijusson. Már csak a csoda lehetséges

- tette hozzá.

Murad Ali Shah, a Karacsit is magába foglaló déli Szindh tartomány főminisztere korábban 15-re becsülte a halálos áldozatok számát, egy, a mentés során elhunyt tűzoltóval együtt. Hozzátette, hogy a tűzben 80 ember megsérült, de 22-en már elhagyhatták a kórházat.

A mentőszolgálatok szerint a hatóságok szombaton helyi idő szerint 22:38-kor kapták az első segélyhívást, amelyben arról számoltak be, hogy a földszinti üzletek lángokban állnak. Mire a tűzoltók kiérkeztek, a lángok már átterjedtek a felső emeletekre, és az épület nagy részét elborították. A bajbajutottak mentését nagyban nehezítette az is, hogy sűrű fekete füst öntötte el az épület belsejét - írja a Reuters.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu