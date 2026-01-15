Vadászgépek kényszerítették a földre, majd fegyveres rendőrök leptek el egy utasszállító repülőgépet

A spanyol fegyveres rendőrség körülvette azt az utasszállító repülőgépet, amely ma egy barcelonai repülőtéren szállt le egy fedélzeti fenyegetés miatt. A vészhelyzet jelentése után már vadászgépek kísérték a járatot.

Fenyegetés miatt lepték el rendőrök az utasszállító repülőgép fedélzetét. (Képünk illusztráció) Fotó: 123RF

Fenyegetés miatt lepték el a rendőrök a repülőgép fedélzetét

A Turkish Airlines Isztambulból ma reggel induló, majd helyi idő szerint nem sokkal 11 óra előtt az El Prat repülőtéren leszálló járatát a Földközi-tenger felett spanyol és francia vadászgépek kísérték. A fenyegetést akkor észlelték, amikor a repülőgép Olaszország partjai közelében járt, körülbelül 10 óra körül.

A gép többször is körözött a barcelonai leszállás előtt. Ezt követően rendőrök vették körül, majd felszálltak a fedélzetre is. Az Airbus A321 fedélzetén 148 utas és hét fős személyzet tartózkodott, akiket a helyi média szerint mind kihallgatnak az ügyben eljáró hatóságok.

Katalónia kormánya ma közölte, hogy aktiválták az Aerocat tervet (a légi közlekedési vészhelyzetekre vonatkozó speciális tervet) annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék az El Prat repülőtéren leszállt járat kockázati helyzetét.

A közösségi médiában megosztott felvételeken láthatóan több tucat rendőr és repülőtéri biztonsági dolgozó, valamint legalább egy mentőautó tartózkodott a repülőgép mellett. Több, láthatóan felfegyverzett rendőr állt a géppel párhuzamosan a kifutón, és még egy robbanóanyag-kereső kutyát is átvizsgálta az utasok poggyászát.

Az egyik utas baljósként írta le a hangulatot a fedélzeten, és elmondása szerint sorban, egyesével kellett leszállniuk, miután megkapták az engedélyt - írta a Daily Mail.