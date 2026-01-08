6 dolog, amit jobb, ha nem viszel fel a repülőre, mert akár évekre sittre kerülhetsz!

Bizonyos dolgokat jobb, ha nem viszel fel a repülőre, mert nem csak hogy elveszik, de megeshet, hogy a forró egzotikus nyaralás helyett hosszú évekre hűvösre kerülsz! Utazás előtt biztosan ellenőrzöd a bőröndöd súlyát, a folyadékok mennyiségét és a kézipoggyász méretét. Ám vannak olyan tárgyak és anyagok, amelyek szállítása nemcsak szabályellenes, hanem súlyos jogi következményekkel is járhat – akár börtönbüntetéssel. Íme 6 dolog, amit semmiképp ne vigyél fel a repülőre!

Fotó: VanoVasaio / Shutterstock

Kábítószerek – még a legkisebb mennyiség is végzetes lehet

Bizony van néhány dolog, amit jobb, ha nem viszel fel a repülőre! Lehet, hogy azt gondolod, hogy egy szál füves cigi nem okozhat gondot, de nagyon tévedsz! Számos országban a kábítószer birtoklása, még csekély mennyiségben is, súlyos büntetéseket von maga után, börtönbe is kerülhetsz. Szingapúrban például a kábítószer-kereskedelemért halálbüntetés jár, és már egészen kis mennyiségű birtoklás is több éves börtönnel és testi fenyítéssel büntethető.

Malajziában kis mennyiségű kannabisz birtoklásáért is minimum öt év börtönt és tíz korbácsütést kaphatsz. 200 gramm felett pedig már halálbüntetés is kiszabható. Japánban már csekély mennyiségű marihuána birtoklása is akár öt év börtönnel és jelentős pénzbírsággal is járhat. Indonéziában sem viccelnek, egyetlen szál füves cigi miatt 4-15 évre is börtönbe kerülhetsz, és még komoly pénzbírságra is számíthatsz. Szóval, ha azt gondoltad, hogy a repülési félelmedet majd egy spanglival enyhíted, akkor gyorsan verd ki a fejedből!

Élő állatok – Hagyd otthon a kedvencedet!

Az élő állatok szállítása szigorúan szabályozott. Az IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) előírásai szerint csak megfelelő engedélyekkel, dokumentációval és szállítási feltételek mellett lehet állatokat repülőn szállítani. Engedély nélküli szállítás esetén az állatokat elkobozhatják, ellened pedig eljárás indulhat. És ne gondold, hogy túl járhatsz az ellenőrök eszén! Egyszer egy utas a kedvenc pókját próbálta magával vinni egy ékszeresdobozban, de hamar lebukott. De olyan is volt, aki egy ritka pillangót a hajába tűzve igyekezett átcsempészni a határon. Ő sem járt sikerrel.