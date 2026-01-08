6 dolog, amit jobb, ha nem viszel fel a repülőre, mert akár évekre sittre kerülhetsz!

Bizonyos dolgokat jobb, ha nem viszel fel a repülőre, mert nem csak hogy elveszik, de megeshet, hogy a forró egzotikus nyaralás helyett hosszú évekre hűvösre kerülsz! Utazás előtt biztosan ellenőrzöd a bőröndöd súlyát, a folyadékok mennyiségét és a kézipoggyász méretét. Ám vannak olyan tárgyak és anyagok, amelyek szállítása nemcsak szabályellenes, hanem súlyos jogi következményekkel is járhat – akár börtönbüntetéssel. Íme 6 dolog, amit semmiképp ne vigyél fel a repülőre!
Bizony van néhány dolog, amit jobb, ha nem viszel fel a repülőre! Lehet, hogy azt gondolod, hogy egy szál füves cigi nem okozhat gondot, de nagyon tévedsz! Számos országban a kábítószer birtoklása, még csekély mennyiségben is, súlyos büntetéseket von maga után, börtönbe is kerülhetsz. Szingapúrban például a kábítószer-kereskedelemért halálbüntetés jár, és már egészen kis mennyiségű birtoklás is több éves börtönnel és testi fenyítéssel büntethető.
Malajziában kis mennyiségű kannabisz birtoklásáért is minimum öt év börtönt és tíz korbácsütést kaphatsz. 200 gramm felett pedig már halálbüntetés is kiszabható. Japánban már csekély mennyiségű marihuána birtoklása is akár öt év börtönnel és jelentős pénzbírsággal is járhat. Indonéziában sem viccelnek, egyetlen szál füves cigi miatt 4-15 évre is börtönbe kerülhetsz, és még komoly pénzbírságra is számíthatsz. Szóval, ha azt gondoltad, hogy a repülési félelmedet majd egy spanglival enyhíted, akkor gyorsan verd ki a fejedből!
Az élő állatok szállítása szigorúan szabályozott. Az IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) előírásai szerint csak megfelelő engedélyekkel, dokumentációval és szállítási feltételek mellett lehet állatokat repülőn szállítani. Engedély nélküli szállítás esetén az állatokat elkobozhatják, ellened pedig eljárás indulhat. És ne gondold, hogy túl járhatsz az ellenőrök eszén! Egyszer egy utas a kedvenc pókját próbálta magával vinni egy ékszeresdobozban, de hamar lebukott. De olyan is volt, aki egy ritka pillangót a hajába tűzve igyekezett átcsempészni a határon. Ő sem járt sikerrel.
Számos ország szigorúan szabályozza a védett növények és állati termékek behozatalát. Ausztráliába például még a zöldségeket és gyümölcsöket sem engedik be, nehogy valamilyen növénybetegséget hurcolj az országba, de például, ha valamelyik egzotikus országban a nyaralásod alatt találsz egy szép korallt, kagylóhéjat vagy kavicsot, és úgy gondolod, hogy otthon jól mutatna a polcon, jobb, ha leteszel róla, mert nem csak hogy elkobozzák, de még komoly büntetésre is számíthatsz! Hogy az elefántcsontról, teknőspáncélról már ne is beszéljünk! Egyes növényfajok, mint például bizonyos orchideák, védettek, és behozataluk engedélyköteles. Az ilyen tárgyak engedély nélküli szállítása súlyos pénzbírságot vagy akár börtönbüntetést is vonhat maga után.
Egyes országok szigorúan szabályozzák a gyógyszerek behozatalát. Például számos vényköteles gyógyszer, amely más országokban legális, Japánban tiltott. Egyes Közel-Keleti országokban bizonyos gyógyszerek, például a kodeint tartalmazók, csak külön engedéllyel vihetők be. Mindig ellenőrizd az adott ország gyógyszerbehozatali szabályait, és szükség esetén kérj hivatalos engedélyt, ha rendszeresen szedned kell valamilyen tablettát.
Ha dzsungelharcosnak képzeled magad, és a fejedbe vetted, hogy magaddal viszed az univerzális svájci bicskádat is a nyaralásra, vagy egyszerűen csak évek óta a táskád mélyén felejtetted, akkor jobb, ha tudod: nem jutsz messzire vele! Még ha nincs is rajta penge, akkor is veszélyes eszköznek minősülhet az olyan szerszámok miatt csavarhúzó vagy mini fűrész. A fegyverek, lőszerek és ezek alkatrészeinek szállítása szigorúan szabályozott. Engedély nélküli behozataluk súlyos büntetéseket vonhat maga után, beleértve a börtönbüntetést is. De még a körömvágó olló is bajt hozhat a fejedre, ha a penge hossza meghaladja az 6 cm-t. Csak műanyag, lekerekített végű manikűreszközöket vigyél magaddal, vagy tedd a feladott poggyászba.
Akár egy apró imbuszkulcs-készlet is tiltottnak számíthat, ha a méret vagy kialakítás alapján támadásra alkalmasnak tartják, mint ahogy a taktikai toll (self-defense pen) gépre való feljuttatása sem jó taktika. Ezek a vastagabb, fémből készült tollak, amelyek önvédelemre is használhatók, bár íróeszköznek tűnnek, sok országban - például USA, Ausztrália, Szingapúr - fegyverként kezelik, és tilos a fedélzetre vinni. Sőt, a nagy teljesítményű fém zseblámpád miatt is bajba kerülhetsz. Egyes országokban – például az Egyesült Királyságban - a nehéz, alumínium testű lámpák önvédelmi eszköznek minősülnek. Ha ütőeszközként is bevethető, a biztonsági személyzet visszatartja és még feljelentést is tehet ellened.
A drónok repülésre képes, kamerával felszerelt eszközök, így kémkedésre, adatgyűjtésre, katonai objektumok felderítésére vagy vallási helyszínek megsértésére is alkalmasak lehetnek. Épp ezért sok ország különösen bizalmatlan a turisták által használt drónokkal szemben. Marokkóban, Egyiptomban vagy Kubában például teljes dróntilalom van érvényben. A határon automatikusan elkobozzák, még akkor is, ha a poggyászban van, és még le is tartóztathatnak. Indiában, Iránban vagy Szaud-Arábiában valamivel enyhébbek a szabályok, a drónok behozatala „csak” engedélyköteles, és kizárólag hivatalos regisztrációval rendelkező személyek használhatják. Ha nincs engedélyed, akkor nem csak elkobozzák, de meg is büntetnek, vagy akár le is csuknak. Egyes országokban még a memóriakártyákat, telefonokat is átnézik, és ha azokon tiltott területekről készült felvétel van, mehetsz is a dutyiba. Soha ne vigyél drónt külföldre anélkül, hogy előtte ne ellenőriznéd a célország törvényeit és a telefonoddal se készíts fotókat olyan helyeken, ahol nem szabad!
