Akár egy filmben: pilótának adta ki magát, több száz alkalommal repült ingyen

Bár az utazás egy élménydús és szórakoztató hobbi, meglehetősen drága is tud lenni. Épp ezért döntött úgy egy férfi, hogy kijátssza a rendszert: pilótának adta ki magát, hogy több száz ingyen utat bezsebeljen.

Többször is átverte a légitársaságokat egy férfi azzal, hogy pilótának adta ki magát Fotó: urbazon / Getty Images

4 éven át pilótának adta ki magát, csak hogy ingyen utazhasson

Dallas Pokornik a világ több pontjára is teljesen ingyen utazott el átverésének köszönhetően. Végül azonban csak lebukott, most pedig a 33 éves férfi büntetőeljárással néz szembe tettei miatt.

A hatóságok szerint Pokornik kereskedelmi pilótának, illetve korábbi munkájára hivatkozva légiutas-kísérőnek adta ki magát, ami lehetővé tette számára, hogy három amerikai légitársaságtól, amelyek Honolulu, Chicago, illetve a texasi Fort Worth városában működnek, több száz ingyenes repülőutat szerezzen.

A bírósági dokumentumok szerint a férfi 2017 és 2019 között egy meg nem nevezett, Torontóban működő légitársaságnál dolgozott légiutas-kísérőként, majd a vállalattól származó hamis azonosító okmányokat használva 4 éven keresztül ingyenes jegyekhez jutott, amelyeket normál esetben pilóták és légiutas-kísérők számára tartanak fenn.

Az átverés során Pokornik pótülést kért a repülőgép pilótafülkéjében, annak ellenére, hogy nem volt pilóta, és nem rendelkezett pilótaigazolvánnyal

- tette hozzá az ügyészség.

Egyelőre nem világos, hogy Pokornik valaha ténylegesen utazott-e repülőgép pilótafülkéjében az ingyenes útjai során.

Az egykori légiutas-kísérőt tavaly októberben Panamában vették őrizetbe elektronikus csalás vádjával. Kiadatása után kedden ártatlannak vallotta magát. Azonban ha bűnösnek találják az ellene felhozott vádakban, akár 20 év szabadságvesztésre is ítélhetik, emellett akár 250 000 dolláros (82 millió forintos) pénzbírsággal is sújthatják - írja a Unilad.