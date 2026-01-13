Eleged van az állandó törölgetésből? Ezek a leghatékonyabb módszerek a bepárásodott szélvédő ellen

Jéghideg reggelek és nehézkes indulás. Röviden így kezdődnek a napjaink, amióta beköszöntött a fagy és hihetetlen mennyiségű hó esett. A szélvédő páramentesítése azonban nem elhanyagolható lépés, hanem alapfeltétele a biztonságos közlekedésnek.
Télen jelentős a különbség a kinti és a kocsi belső hőmérséklete között, ami fokozza a páralecsapódást. A meleg, fűtött levegő a jéghideg üvegfelületekre csapódik le.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a havas időjárásnak köszönhetően mi magunk is rengeteg nedvességet viszünk az utastérbe a nyirkos ruháknak, vizes, latyakos bakancsoknak és csizmáknak köszönhetően.
Hiába fűtünk erősebben, ha közben a levegő megtelik vízgőzzel. Az első és talán legfontosabb lépés, amit tehetünk a szélvédő páramentesítése érdekében, hogy minél szárazabban tartjuk az autó utasterét. Ebben nagy segítségünkre lehet a gumiszőnyegek használata, hiszen ezek nem szívják magukba a lábunkon behozott vizet.
A legtöbben belső keringetést használnak télen, hogy a kinti mínuszok ne hűtsék le a kocsi belsejét. Azonban ezzel a párától nem szabadulnak meg. Egy pár percig leengedett ablak gyorsan képes kiegyenlíteni a páratartalmat, és sokkal hatásosabb és biztonságosabb megoldást nyújt, mint zsebkendővel törölgetni a szélvédőt – főleg vezetés közben!
A légkondi nemcsak nyáron menthet meg a hosszú kocsiutak alatt. Télen ez az egyik leghatékonyabb megoldás a szélvédő párásodása ellen, hiszen a klíma nemcsak hűt, de szárítja is a levegőt.
A téli szezonban érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a tiszta üvegfelületekre, mert a zsíros, koszos rétegek jobban tartják a párát, így a szélvédő hamarabb homályos lesz. Egy alapos, alkoholos vagy ecetes tisztítás után a pára lassabban jelenik meg a szélvédőn.
A zimankó idején szinte elkerülhetetlen, hogy ablakaink bepárásodjanak. Akkor járunk a legjobban, ha a következmények hirtelen tűzoltása helyett elsősorban a nedvesség forrását próbáljuk csökkenteni!
Az alábbi videóban további autós tippeket kaphatsz a párásodás ellen:
Ezek a tippek is jól jöhetnek:
