Eleged van az állandó törölgetésből? Ezek a leghatékonyabb módszerek a bepárásodott szélvédő ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 07:15
Most különösen fontos, hogy odafigyeljünk, mielőtt autóba ülünk! Nemcsak az utakon, indulás előtt is gondoskodnunk kell a megfelelő, biztonságos körülményekről. Nincs azonban könnyű dolgunk, hiszen ezekben a rég nem tapasztalt mínuszokban minden eddiginél nagyobb kihívást jelenthet a szélvédő páramentesítése. Lássuk, mely praktikák a leghatékonyabbak!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Jéghideg reggelek és nehézkes indulás. Röviden így kezdődnek a napjaink, amióta beköszöntött a fagy és hihetetlen mennyiségű hó esett. A szélvédő páramentesítése azonban nem elhanyagolható lépés, hanem alapfeltétele a biztonságos közlekedésnek.

A szélvédő páramentesítése télen.
Szélvédő páramentesítése: mutatjuk a legjobb praktikákat! / Fotó: David Herlianto /  Shutterstock 
  • Télen a kinti és benti hőmérséklet különbségének hatására megnő a páratartalom a belső terekben.
  • A pára a hideg üvegfelületekre csapódik ki.
  • A szélvédő páramentesítéséhez több tényezőt is érdemes figyelembe vennünk.

Szélvédő páramentesítése: miért párásodik a szélvédő télen?

Télen jelentős a különbség a kinti és a kocsi belső hőmérséklete között, ami fokozza a páralecsapódást. A meleg, fűtött levegő a jéghideg üvegfelületekre csapódik le.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a havas időjárásnak köszönhetően mi magunk is rengeteg nedvességet viszünk az utastérbe a nyirkos ruháknak, vizes, latyakos bakancsoknak és csizmáknak köszönhetően.

A szélvédő páramentesítése télen

Hiába fűtünk erősebben, ha közben a levegő megtelik vízgőzzel. Az első és talán legfontosabb lépés, amit tehetünk a szélvédő páramentesítése érdekében, hogy minél szárazabban tartjuk az autó utasterét. Ebben nagy segítségünkre lehet a gumiszőnyegek használata, hiszen ezek nem szívják magukba a lábunkon behozott vizet.

Szellőztetés a párásodás ellen

Szélvédő páramentesítése lehúzott kocsiablakkal
Pár perc szellőztetés sokkal hatékonyabb lehet, mint a levegő gépi keringetése / Fotó: Dusan Petkovic /  Shutterstock 

A legtöbben belső keringetést használnak télen, hogy a kinti mínuszok ne hűtsék le a kocsi belsejét. Azonban ezzel a párától nem szabadulnak meg. Egy pár percig leengedett ablak gyorsan képes kiegyenlíteni a páratartalmat, és sokkal hatásosabb és biztonságosabb megoldást nyújt, mint zsebkendővel törölgetni a szélvédőt – főleg vezetés közben!

Párátlanítás légkondival

A légkondi nemcsak nyáron menthet meg a hosszú kocsiutak alatt. Télen ez az egyik leghatékonyabb megoldás a szélvédő párásodása ellen, hiszen a klíma nemcsak hűt, de szárítja is a levegőt.

A szélvédő páramentesítése hosszú távon

A téli szezonban érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a tiszta üvegfelületekre, mert a zsíros, koszos rétegek jobban tartják a párát, így a szélvédő hamarabb homályos lesz. Egy alapos, alkoholos vagy ecetes tisztítás után a pára lassabban jelenik meg a szélvédőn.

Házi praktikák a szélvédő párátlanítására:

A zimankó idején szinte elkerülhetetlen, hogy ablakaink bepárásodjanak. Akkor járunk a legjobban, ha a következmények hirtelen tűzoltása helyett elsősorban a nedvesség forrását próbáljuk csökkenteni!

Az alábbi videóban további autós tippeket kaphatsz a párásodás ellen:

Ezek a tippek is jól jöhetnek:

 

