Dudás Miki halála – megszólaltak a büntetőjogászok: „Elképzelhető, hogy a nyomozás eredményeként még súlyosabb megállapításra jutnak”

Az egész ország gyászolja a január 5-én holtan talált, 34 éves világbajnok sportolót, Dudás Mikit. A pályájától visszavonult kajakozót a 18. kerületi, második emeleti lakásában találták meg, már nem tudtak segíteni rajta. Egyelőre pontos részleteket nem tudni arról, hogy mi történt vele. A rendőrség először közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálódott, majd nem sokkal később - az igazságügyi boncolást követően - halált okozó súlyos testi sértéssé minősítette az ügyet. Megkérdeztünk több büntetőjogászt, akik – az ügy jelentőségére való tekintettel – nem akarták, hogy nevük ezzel az üggyel kapcsolatban jelenjen meg, de elmondták, mi várható, milyen büntetést kaphat az, aki bántotta a sportolót.

Rendőrök és helyszínelők Dudás Miki lakásánál Fotó: Bors

Dudás Miki az otthonában halt meg

Miután holtan találták a sportolót, a rendőrség először közigazgatási eljárásban vizsgálta a történteket. Ez általában arra utal, hogy természetes elhalálozás történt, baleset vagy öngyilkosság. Csakhogy ezúttal az igazságügyi boncolás elsődleges megállapításai alapján halált okozó súlyos testi sértés miatt kezdtek nyomozni Dudás Miki ügyében, amiért akár 8 évet is kaphat a tettes. Az általunk megkérdezett büntetőjogászok egybehangzóan állították: még ez is változhat, ha súlyosabb bűncselekményre, emberölésre következtetnek a tényekből. Akár gondatlan vagy szándékos emberöléssé is minősíthetik az ügyet, ha azt indokolják a vizsgálatok. Ahogyan azt a Bors megírta, a police.hu közleménye szerint egyelőre ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható

– közölte a rendőrség.

A büntetőjogászok szerint több vizsgálatra is szükség van annak érdekében, hogy tisztázzák, mi történhetett a sportoltó otthonában.

Halált okozó súlyos testi sértés miatt nyomoz a rendőrség. Eszerint Dudás Miki halálát bántalmazás előzte meg Fotó: Bors

- Az, hogy halált okozó testi sértéssé minősítették az ügyet, azt jelenti, hogy a boncolás olyan nyomokat talált a testén, amiből arra következtetnek, hogy valaki bántotta a férfit. Ennek a minősítésnek mindig az a lényege, hogy a bekövetkezett halál bántalmazás eredménye. Ebben az esetben feltételezik, hogy a tettes nem akarta a bántalmazott halálát, hiszen az szándékos emberölés lenne, hanem esetleg egy nagyobb ütés, lökés következtében keletkezett olyan sérülése a sértettnek, hogy abba belehalt. Gyakori, hogy az elsődleges szemle során még közigazgatási eljárásként vizsgálják az ügyet, majd később, a vizsgálatok és a boncolás után átminősítik, ahogyan azt ebben az esetben is tették. A nyomozásnak így más keretei vannak és annak során fog kiderülni, hogy pontosan mi történt.

Elképzelhető, hogy a nyomozás eredményeként még súlyosabb megállapításra jutnak, akár szándékos emberölésre.

Ha a halált okozó súlyos testi sértésnél megáll az ügy, akkor a tettes 2-8 évig terjedő büntetést kaphat – mondta el lapunknak egy büntetőjogász. Ha kiderül, hogy gyilkosság történt, akkor a körülményektől sok függ, de ennél jóval nagyobb büntetésre számíthat a tettes.