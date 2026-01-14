Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Tragédia: otthonában találták meg holtan a Grammy-díjra jelölt zenészt

zenész
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 13:10
Grammy-díjashaláleset
A hatóságok vizsgálják a Grammy-díjra jelölt előadó halálesetének körülményeit. Az előzetes jelentése szerint nincsenek bűncselekményre utaló jelek a zenész halálában.

John Forté, a Grammy-díjra jelölt zenész, akit többek között a Fugees és a Refugee Camp All-Stars zenekarokban végzett munkájáról ismertek, 50 éves korában elhunyt.

Fotó: zignal_88 /  Shutterstock 

A rendőrség közleménye szerint az előadót hétfő délután holtan találták Massachusetts állambeli, chilmarki otthonában. Sean Slavin, a chilmarki rendőrfőnök egy nyilatkozatban azt mondta, hogy nincsenek bűncselekményre vagy a halál pontos okára utaló jelek az előzetes vizsgálat szerint. Az esetet jelenleg az állami halottkémi hivatal bevonásával vizsgálják.

Igazi csodagyerekként robbant be a zenész

A New York-i születésű Forté zenei csodagyerek volt, aki a húszas évei elején tört be a Fugees Grammy-díjas The Score és Wyclef Jean Grammy-díjra jelölt The Carnival című dalainak közreműködőjeként. Több hangszeren játszott, és rapperként olyan albumokat is kiadott, mint a Poly Sci és az I John, olyan közreműködőkkel, mint Carly Simon.

2000-ben a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren letartóztatták, és folyékony kokain birtoklásával és kábítószer-kereskedelemmel vádolták. Fortét 14 év börtönbüntetésre ítélték, ám ezt az akkori elnök, George W. Bush hét év után enyhítette.

Tragikus halálával feleségét, Lara Fuller-t, és két gyermekét hagyta hátra - írta a New York Post.

 

