4 gyermek maradt félárván: evőverseny közben fulladt meg az édesapa

Egy családi üdülőhelyen vesztette életét egy édesapa, miután egy evőverseny során félrenyelte az ételt és megfulladt. Felesége most azzal vádolja az üdülő személyzetét, hogy tétlenül álltak, és nem segítettek, miközben a férfi az életéért küzdött.

Evőverseny közben fulladt meg az édesapa. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mozdulatlanul feküdt az édesapa, de a személyzet semmit sem tett

Carlos Cerasomma a Boca de Melancia, azaz dinnyeszáj nevű játékban vett részt, amikor bekövetkezett a tragédia. A verseny során a résztvevőknek lehajolva, egy alacsony asztalról kellett a lehető leggyorsabban megenniük a dinnyét, a kezük segítsége nélkül. Az egyik alkalmazott állítólag azt mondta az édesapának, hogy már csak egy darab dinnye kell, és megnyeri a versenyt, mielőtt észrevette volna, hogy mozdulatlanul fekszik, fejével az asztalon.

Carlos felesége, Kimberly Santos most azt állítja, hogy a brazíliai Sao Pedro városában található üdülőhely dolgozói felelősek a férje haláláért.

Elmondása szerint a versenyen nem volt jelen sürgősségi egészségügyi csapat, így a többi résztvevő és nyaraló próbált meg segíteni a férjén, miközben a személyzet és az úszómesterek nem tudták, hogyan reagáljanak. Később érkeztek ápolók a helyszínre, de ők sem tették meg a szükséges lépéseket.

Kimberly elmondása szerint Carlos körülbelül fél órán át feküdt a földön, mire a tűzoltók megérkeztek és kórházba szállították. Később halottnak nyilvánították, a halál okaként pedig a légutak elzáródása miatti fizikai fulladást állapították meg.

A feleség állítólag jogi lépéseket tervez tenni, és azt is állítja, hogy a személyzetnek észre kellett volna vennie, hogy az asztal túl alacsony volt a 180 centiméter magas férje számára, ami veszélyes testhelyzetbe kényszerítette őt.

A szálloda, a Sao Pedro Thermas Resort tagadja a vádakat. Szerintük a képzett szakemberek azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást, és értesítették a sürgősségi szolgálatokat. Hozzátették, hogy az eset óta támogatják a családot, és várják a hatóságok hivatalos jelentéseit.

Carlos a Sao Paulo állambeli Araras városában élt. Négy (négy hónapos és 14 éves közötti) gyermeke volt. A 37 éves üzletember egy informatikai cég tulajdonosa volt, és a beszámolók szerint ő volt családja egyetlen kenyérkeresője - írta a Daily Star.