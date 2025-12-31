Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
4 gyermek maradt félárván: evőverseny közben fulladt meg az édesapa

fulladás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 05:30
evőversenyédesapatragédia
Jogi lépéseket tervez az a nő, akinek párja egy evőverseny közben fulladt meg. Tragikus halálával 4 gyermeket hagyott hátra az édesapa, azonban a felesége szerint mulasztások sorozata is közrejátszott a halálesethez.

Egy családi üdülőhelyen vesztette életét egy édesapa, miután egy evőverseny során félrenyelte az ételt és megfulladt. Felesége most azzal vádolja az üdülő személyzetét, hogy tétlenül álltak, és nem segítettek, miközben a férfi az életéért küzdött.

Evőverseny közben fulladt meg az édesapa.
Evőverseny közben fulladt meg az édesapa. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash 

Mozdulatlanul feküdt az édesapa, de a személyzet semmit sem tett

Carlos Cerasomma a Boca de Melancia, azaz dinnyeszáj nevű játékban vett részt, amikor bekövetkezett a tragédia. A verseny során a résztvevőknek lehajolva, egy alacsony asztalról kellett a lehető leggyorsabban megenniük a dinnyét, a kezük segítsége nélkül. Az egyik alkalmazott állítólag azt mondta az édesapának, hogy már csak egy darab dinnye kell, és megnyeri a versenyt, mielőtt észrevette volna, hogy mozdulatlanul fekszik, fejével az asztalon.

Carlos felesége, Kimberly Santos most azt állítja, hogy a brazíliai Sao Pedro városában található üdülőhely dolgozói felelősek a férje haláláért.

Elmondása szerint a versenyen nem volt jelen sürgősségi egészségügyi csapat, így a többi résztvevő és nyaraló próbált meg segíteni a férjén, miközben a személyzet és az úszómesterek nem tudták, hogyan reagáljanak. Később érkeztek ápolók a helyszínre, de ők sem tették meg a szükséges lépéseket.

Kimberly elmondása szerint Carlos körülbelül fél órán át feküdt a földön, mire a tűzoltók megérkeztek és kórházba szállították. Később halottnak nyilvánították, a halál okaként pedig a légutak elzáródása miatti fizikai fulladást állapították meg.

A feleség állítólag jogi lépéseket tervez tenni, és azt is állítja, hogy a személyzetnek észre kellett volna vennie, hogy az asztal túl alacsony volt a 180 centiméter magas férje számára, ami veszélyes testhelyzetbe kényszerítette őt.

A szálloda, a Sao Pedro Thermas Resort tagadja a vádakat. Szerintük a képzett szakemberek azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást, és értesítették a sürgősségi szolgálatokat. Hozzátették, hogy az eset óta támogatják a családot, és várják a hatóságok hivatalos jelentéseit.

Carlos a Sao Paulo állambeli Araras városában élt. Négy (négy hónapos és 14 éves közötti) gyermeke volt. A 37 éves üzletember egy informatikai cég tulajdonosa volt, és a beszámolók szerint ő volt családja egyetlen kenyérkeresője - írta a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
