Nagy baj történt Ausztriában, halálos áldozatokról is tudni

Öt ember halálát okozta két lavina szombaton Ausztriában, Salzburg közelében - közölték a helyi hegyimentők. Később újabb lavináról számolt be az APA osztrák hírügynökség, amelyben három cseh állampolgár vesztette életét.

A lezúduló lavinák emberéleteket követeltek

Fotó: Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock

Több lavina okozott tragédiát

Salzburg közelében a hógörgeteg sítúrázók két csoportját lepte meg körülbelül 2200 méteres magasságban. Az első lavina Salzburgnál egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kimenteni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, és közülük négyen meghaltak, két személyt pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében emlékeztetett arra, hogy a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt. "A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg" - tette hozzá.

A harmadik lavina Stájerországban, Murtal térségében oltotta ki három cseh síturista életét. A rendőrség szerint a lavina hét embert sodort el Pusterwald település közelében, a mentők hármójuknak csak a holttestét találták meg.

A hatóságok közlése szerint Salzburg térségében kisebb lavinák is keletkeztek szombaton - nem utolsósorban a téli sportolók tevékenysége miatt -, de azok nem követeltek áldozatokat.