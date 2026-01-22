Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Vince, Artúr névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Top 50-es magyar bűnöző kezén csattan a bilincs Szlovákiában

körözés alatt álló személy
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 10:20
rendőrségSzlovákia
A férfinek embercsempészet miatt kellett volna börtönbe vonulnia. A magyar körözött személy Szlovákiában sem bújkálhatott sokáig.

Körözött személyt fogtak a szlovák rendőrök. A magyar állampolgárt augusztus óta kereste a rendőrség, mert nem vonult be a börtönbe.

Nem úszta meg a magyar körözött személy, rendőrkézre került
Nem úszta meg a magyar körözött személy, rendőrkézre került
Fotó: Gé / MW

Körözött személy volt, most már börtönben ül

Elfogtak egy körözött magyar férfit Szlovákiában - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy az 52 éves férfit embercsempészés bűntettének elkövetése miatt a bíróság 8 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, de a letöltését nem kezdte meg, a végrehajtás elől megszökött  Az elfogatóparancs alapján 2025 augusztusa óta körözött férfi felkerült a rendőrség Top 50-es körözési listájára.

Az elfogását a Szlovák Célkörözési Egység hajtotta végre január 8-án Párkányban. A férfi kiadatásáról és hazaszállításáról a későbbiekben döntenek a szlovák hatóságok - áll az MTI-n közzétett közleményben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu