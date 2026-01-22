Top 50-es magyar bűnöző kezén csattan a bilincs Szlovákiában

Körözött személyt fogtak a szlovák rendőrök. A magyar állampolgárt augusztus óta kereste a rendőrség, mert nem vonult be a börtönbe.

Nem úszta meg a magyar körözött személy, rendőrkézre került

Fotó: Gé / MW

Körözött személy volt, most már börtönben ül

Elfogtak egy körözött magyar férfit Szlovákiában - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy az 52 éves férfit embercsempészés bűntettének elkövetése miatt a bíróság 8 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, de a letöltését nem kezdte meg, a végrehajtás elől megszökött Az elfogatóparancs alapján 2025 augusztusa óta körözött férfi felkerült a rendőrség Top 50-es körözési listájára.

Az elfogását a Szlovák Célkörözési Egység hajtotta végre január 8-án Párkányban. A férfi kiadatásáról és hazaszállításáról a későbbiekben döntenek a szlovák hatóságok - áll az MTI-n közzétett közleményben.