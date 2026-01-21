Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nyárigumival balesetezett, kirepült az autóból a sofőr: esély sem volt megmenteni az életét

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 16:50
Iváncsanyárigumi
Megrázó fotók a kedd hajnali tragédiáról.

Kirepült az autóból egy iváncsai férfi, miután nyárigumival és biztonsági öv nélkül közlekedett. Az autója megcsúszott, fának ütközött, a sofőr pedig azonnal életét vesztette.

Kirepült az autóból, azonnal életét vesztette a sofőr
Kirepült az autóból, azonnal életét vesztette a sofőr
Fotó: Bors

Kirepült az autóból, esélye sem volt túlélni

A Rendészeti Államtitkárság számolt be a halálos kimenetelű balesetről a Facebookon közzétett bejegyzésükben. A halálos tragédia kedden hajnalban, a 6207-es úton történt, az Adony és Pusztaszabolcs közti szakaszon. Mint írják, a 49 éves iváncsai sofőr nyárigumival, biztonsági öv nélkül közlekedett. Az érintett szakaszon a tapadás hiány miatt a jármű megcsúszott, lesodródott, majd az árokpart szélénél egy fának ütközött. A hatalmas ütközés következtében a gépjárművezető kirepült az autóból, azonnal meghalt 

A Rendészeti Államtitkárság felhívja az autósok figyelmét az időjárási körülményeknek megfelelő felszereltségre, valamint a fokozott óvatossággal való közlekedésre - olvasható a Tények.hu cikkében

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu