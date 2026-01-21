Nyárigumival balesetezett, kirepült az autóból a sofőr: esély sem volt megmenteni az életét

Kirepült az autóból egy iváncsai férfi, miután nyárigumival és biztonsági öv nélkül közlekedett. Az autója megcsúszott, fának ütközött, a sofőr pedig azonnal életét vesztette.

Kirepült az autóból, azonnal életét vesztette a sofőr

Fotó: Bors

Kirepült az autóból, esélye sem volt túlélni

A Rendészeti Államtitkárság számolt be a halálos kimenetelű balesetről a Facebookon közzétett bejegyzésükben. A halálos tragédia kedden hajnalban, a 6207-es úton történt, az Adony és Pusztaszabolcs közti szakaszon. Mint írják, a 49 éves iváncsai sofőr nyárigumival, biztonsági öv nélkül közlekedett. Az érintett szakaszon a tapadás hiány miatt a jármű megcsúszott, lesodródott, majd az árokpart szélénél egy fának ütközött. A hatalmas ütközés következtében a gépjárművezető kirepült az autóból, azonnal meghalt.

A Rendészeti Államtitkárság felhívja az autósok figyelmét az időjárási körülményeknek megfelelő felszereltségre, valamint a fokozott óvatossággal való közlekedésre - olvasható a Tények.hu cikkében.