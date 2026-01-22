Nem volt kegyelem: 5 kábítószer-kereskedőre csaptak le a magyar rendőrök – videó

Kábítószer-kereskedőket tartóztatott le a rendőrség egy összetett akció keretein belül. Mindegyikük terjesztette és használta is kábítószereket.
Összehangolt akció keretében fogtak el egy 37 éves sümegi dílert a Veszprém vármegyei rendőrök január 15-én délután. A férfi nadrágjából két tasak droggyanús anyagot találtak, melyek egyikében növényi származék, míg a másikban fehér port találtak.
A sümegi férfi egy nagycenki, 39 éves férfitól vásárolta a kábítószert, ellene másnap a Győr-Moson-Sopron vármegyében található munkahelyén intézkedett a rendőrség, tőle 400 gramm drogot foglaltak le.
A nyomozók egy 26 éves tapolcai férfihez jutottak, aki szintén nagy mennyiségben vásárolt kábítószert az idősebb férfitól, majd értékesítette azt. Így kerültek a rendőrök egy 31 éves, Tapolca környéki, illetve egy 38 éves nagyvázsonyi férfihez, mindkettejüket elfogták, ők is kivették a részüket a terjesztésből.
Mind az öt férfit gyanúsítottként hallgatták ki, és letartóztatásukat kezdeményezték. - áll a Police.hu közleményében.
