Nem volt kegyelem: 5 kábítószer-kereskedőre csaptak le a magyar rendőrök – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 12:35
Egy teljes láncot fogott a rendőrség. A kábítószer-kereskedőket le is tartóztatták.

Kábítószer-kereskedőket tartóztatott le a rendőrség egy összetett akció keretein belül. Mindegyikük terjesztette és használta is kábítószereket.

Fotó: Gé / MW

Kábítószer-kereskedők rendőrkézen

Összehangolt akció keretében fogtak el egy 37 éves sümegi dílert a Veszprém vármegyei rendőrök január 15-én délután. A férfi nadrágjából két tasak droggyanús anyagot találtak, melyek egyikében növényi származék, míg a másikban fehér port találtak.  

A sümegi férfi egy nagycenki, 39 éves férfitól vásárolta a kábítószert, ellene másnap a Győr-Moson-Sopron vármegyében található munkahelyén intézkedett a rendőrség, tőle 400 gramm drogot foglaltak le.  

A nyomozók egy 26 éves tapolcai férfihez jutottak, aki szintén nagy mennyiségben vásárolt kábítószert az idősebb férfitól, majd értékesítette azt. Így kerültek a rendőrök egy 31 éves, Tapolca környéki, illetve egy 38 éves nagyvázsonyi férfihez, mindkettejüket elfogták, ők is kivették a részüket a terjesztésből. 

Mind az öt férfit gyanúsítottként hallgatták ki, és letartóztatásukat kezdeményezték. - áll a Police.hu közleményében

 

