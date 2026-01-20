Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Egy kiló kristállyal kapták el – furcsa módon próbált megszabadulni a drogtól a kábítószer-kereskedő

drog
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 13:35
kábítószer kereskdelemkábítószer
A táskáját hajigálta a nő, amikor megjelent a rendőrség. A kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított pár társai szabadlábon védekezhetnek.
Furcsa módon próbált megszabadulni a nála lévő csomagtól egy kábítószer-kereskedő, akit a rendőrök fogtak el Nagykőrösön.

Elhajította csomagját a kábítószer-kereskedő
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Egy pár autójával Kiskunhalasra utazott, ahol a nő testvérét és egy 26 éves férfit vettek fel. Innen Kunszentmártonba mentek tovább, ahol K. József átvette a kábítószert.

Röhejes módon próbált megszabadulni a kábítószertől

A rendőrök Nagykőrösön állították meg a járművet. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a csomag K. Gabriella táskájában lapult, amit a nő a rendőrök láttán megpróbált az autó alá dobni. A táskát azonban megtalálták.

K. József azzal is rontott a helyzeten, hogy a rendőröknek hamis adatokat diktált be.  Nem véletlenül: el volt tiltva a járművezetéstől, másrészt kábítószer-kereskedelem miatt körözték. A férfitól a rendőrök közel egy kilónyi kristályt foglaltak le.

A droggyorsteszt K. József és három utasa esetében is pozitív eredményt mutatott.

A 34 éves férfit és élettársát a nyomozók őrizetbe vették. Kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt. Társaik az eljárás során szabadlábon védekezhetnek  - írja a rendőrség.

 

