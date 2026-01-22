Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Bódult állapotban vezetett autót egy fiatal, a balmazújvárosi rendőrök kapcsolták le

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 10:05
Másodjára akadt rendőrkézre a fiatal. Nem volt jó döntés bódult állapotban volán mögé ülni.

Bódult állapotban ült volán mögé egy fiatal, akit a rendőrök állítottak meg. A balmazújvárosi rendőrök gyanús anyagot találtak a férfinél, akit végül a rendőrségen előállítottak, és le is tartóztattak.

Nem volt jó ötlet bódult állapotban autót vezetni
Fotó: Gé / MW

Bódult állapotban vezetett, letartóztatták

Még tavaly januárban a balmazújvárosi rendőrök két alkalommal is megállítottak egy fiatalt Egyeken, majd pár nappal később Balmazújváros külterületén. Az járművezető viselkedése zavart volt, az ellenőrzés során a rendőrség kábítószergyanús növényi törmelékes zacskót, valamint a fogyasztásához szükséges eszközöket találtak.  

Az előállítás során a droggyorsteszt kétszer is pozitív lett THC-ra. A sofőrt kábítószer birtoklása és járművezetés bódult állapotban vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az ügy iratait megküldték az ügyészségre. - áll a Police.hu közleményében

 

