Bódult állapotban vezetett autót egy fiatal, a balmazújvárosi rendőrök kapcsolták le

Bódult állapotban ült volán mögé egy fiatal, akit a rendőrök állítottak meg. A balmazújvárosi rendőrök gyanús anyagot találtak a férfinél, akit végül a rendőrségen előállítottak, és le is tartóztattak.
Még tavaly januárban a balmazújvárosi rendőrök két alkalommal is megállítottak egy fiatalt Egyeken, majd pár nappal később Balmazújváros külterületén. Az járművezető viselkedése zavart volt, az ellenőrzés során a rendőrség kábítószergyanús növényi törmelékes zacskót, valamint a fogyasztásához szükséges eszközöket találtak.
Az előállítás során a droggyorsteszt kétszer is pozitív lett THC-ra. A sofőrt kábítószer birtoklása és járművezetés bódult állapotban vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az ügy iratait megküldték az ügyészségre. - áll a Police.hu közleményében.
