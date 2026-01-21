Tragédiával végződött a keresés: holttestet találtak a Kutató-Mentők

Holttestet találtak a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat emberei, miután a rendőrséghez bejelentés érkezett egy öngyilkosságot tervező személyről. Az elhunytat egy meredek hegyoldalból kellett felhúzni.

Életet akartak menteni, de sajnos már csak holttestet találtak

Fotó: Facebook/Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO

Tragédia vetett véget a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) keresése, miután a reggeli órákban érkezett hozzájuk a felkérés a Pest Vármegyei rendőrségtől egy öngyilkossági szándékkal eltűnt személyről Gödöllőn. Mint írták, esélyük sem volt arra, hogy az érintettet életben találják.

Az elsődleges rendőrségi adatgyűjtés rámutatott arra, hogy a személy vélhetően egy erdős területen található, így a személykereső kutyásaink mellett Főnix – a telefonlokalizáló drónunk – is riasztásra került. A helyszínen a rendőrség koordinálása mellett, a polgárőrséggel együttműködve kezdtük meg a kutatást, amely a telefon helyadatainak segítségével kora délutánra már csak egy szűkebb erdősávra koncentrálódott. Ezen belül találták meg kollégáink az elhunytat. A helyszínen tapasztaltak alapján sajnos esélyünk sem volt időben megtalálni és így az életét megmenteni

– olvasható a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-bejegyzésében.

A rendőrségi szemle után az elhunyt földi maradványait kötéltechnika segítségével emelték fel a meredek hegyoldalról.