Tragédiával végződött a keresés: holttestet találtak a Kutató-Mentők

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 17:05
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat emberei a rendőrség megkeresésére indult útnak. Sajnos már csak egy holttestet találtak a helyszínen.

Holttestet találtak a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat emberei, miután a rendőrséghez bejelentés érkezett egy öngyilkosságot tervező személyről. Az elhunytat egy meredek hegyoldalból kellett felhúzni.

Életet akartak menteni, de sajnos már csak holttestet találtak
Életet akartak menteni, de sajnos már csak holttestet találtak
Fotó: Facebook/Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO

Holttestet találtak, pedig életet akartak menteni

Tragédia vetett véget a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) keresése, miután a reggeli órákban érkezett hozzájuk a felkérés a Pest Vármegyei rendőrségtől egy öngyilkossági szándékkal eltűnt személyről Gödöllőn. Mint írták, esélyük sem volt arra, hogy az érintettet életben találják.  

Az elsődleges rendőrségi adatgyűjtés rámutatott arra, hogy a személy vélhetően egy erdős területen található, így a személykereső kutyásaink mellett Főnix – a telefonlokalizáló drónunk – is riasztásra került. A helyszínen a rendőrség koordinálása mellett, a polgárőrséggel együttműködve kezdtük meg a kutatást, amely a telefon helyadatainak segítségével kora délutánra már csak egy szűkebb erdősávra koncentrálódott. Ezen belül találták meg kollégáink az elhunytat. A helyszínen tapasztaltak alapján sajnos esélyünk sem volt időben megtalálni és így az életét megmenteni

olvasható a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-bejegyzésében

A rendőrségi szemle után az elhunyt földi maradványait kötéltechnika segítségével emelték fel a meredek hegyoldalról.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

 

 

