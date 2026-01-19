Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

2 gyermek meghalt és 55 megsérült egy bölcsődében veszélyes anyagok miatt

veszélyes anyag
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 15:20
bölcsődehaláleset
Óriási tragédia rázott meg egy óvodát. A helyi jelentések szerint 2 gyermek halt meg, miután veszélyes anyaggal érintkeztek, további 15-öt pedig kórházba szállítottak.

Két gyermek meghalt és több megsérült hétfőn egy jeruzsálemi bölcsődében, miután jelentések szerint valamilyen veszélyes anyaggal érintkeztek. A helyi jelentések szerint legalább 55 gyermek sérült meg, közülük 15-öt kórházba szállítottak.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják pontosan mi okozhatta a gyermekek halálát.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi okozhatta a gyermekek halálát Fotó: Pexels 

Eszméletlen gyermekekhez riasztották a mentőket

A hatóságok szerint a tragikus eset január 19-én történt Jeruzsálem Romema negyedében, a Ha-Mag utcában.

Először egy eszméletlen kislányról érkezett bejelentés a segélyhívón keresztül, majd a helyszínre érkezve egy körülbelül 4 hónapos csecsemő újraélesztését kezdték meg tisztek, és a Shaare Zedek Kórházba szállították. Ugyanebből a bölcsődéből egy másik csecsemőt a Hadassah Mount Scopus Kórházba vittek, miközben újraélesztést végeztek rajta - írta az Express.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu