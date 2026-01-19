2 gyermek meghalt és 55 megsérült egy bölcsődében veszélyes anyagok miatt

Két gyermek meghalt és több megsérült hétfőn egy jeruzsálemi bölcsődében, miután jelentések szerint valamilyen veszélyes anyaggal érintkeztek. A helyi jelentések szerint legalább 55 gyermek sérült meg, közülük 15-öt kórházba szállítottak.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi okozhatta a gyermekek halálát Fotó: Pexels

Eszméletlen gyermekekhez riasztották a mentőket

A hatóságok szerint a tragikus eset január 19-én történt Jeruzsálem Romema negyedében, a Ha-Mag utcában.

Először egy eszméletlen kislányról érkezett bejelentés a segélyhívón keresztül, majd a helyszínre érkezve egy körülbelül 4 hónapos csecsemő újraélesztését kezdték meg tisztek, és a Shaare Zedek Kórházba szállították. Ugyanebből a bölcsődéből egy másik csecsemőt a Hadassah Mount Scopus Kórházba vittek, miközben újraélesztést végeztek rajta - írta az Express.