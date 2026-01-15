Borzalmas tragédia történt: egy 32 éves férfi meghalt, két emberért feszítővágóval küzdöttek

Súlyos közúti baleset történt a szerdáról csütörtökre virradó éjszaka az Arad megyei Kürtös kijáratánál: egy 32 éves férfi meghalt, kedden pedig súlyosan megsérültek.

rendőr rendőrautó

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Az Arad Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség közlése szerint a balesetben három személy érintett volt, közülük kettő a járműbe szorult, akiket a tűzoltók műszaki mentéssel szabadítottak ki. A 32 éves férfit a helyszínen halottnak nyilvánították, egy 27 és egy 29 éves sérültet súlyos állapotban szállítottak kórházba.

A balesetben egy autó volt érintett, a sofőr valószínűleg elvesztette uralmát a jármű felett, ez okozhatta a tragédiát. Az ügyben eljárás indult, a rendőrség folytatja a nyomozást a baleset részleteinek megállapítása érdekében - közölte a Maszol.