Óriási baleset: frontálisan ütközött, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült a sofőr

Balesetről érkezett bejelentés a Soproni Rendőrkapitányságra január 20-án reggel, nem sokkal hat óra után. Frontális ütközés után elsétált a sofőr.
Egy Audi személyautó sofőrje a 8647-es úton áttért a bal oldali forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött egy Volkswagennel, amely lesodródott az útról és a vízelvezető árokba borult. Az Audi is megpördült, majd sofőrje – anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy valaki megsérült-e, segítségnyújtás nélkül – gyalog elhagyta a helyszínt.
A soproni rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, kamerafelvételeket elemeztek, tanúkat hallgattak meg és rövid idő alatt megállapították az elkövető kilétét. A vétkes sofőr végül jelentkezett a rendőrségen. Ott elmondta, hogy egy kölcsönkapott autóval okozta a balesetet, nincs jogosítványa, és el van tiltva a járművezetéstől.
A harminc éves fertőrákosi férfit – őrizetbe vétele mellett – kihallgatták segítségnyújtás elmulasztása bűntett, és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt. A rendőrség kezdeményezte a letartóztatását - olvasható a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség Facebook posztjában.
