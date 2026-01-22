Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Sikolyok és földrengésszerű dübörgés: gyerekek is a földcsuszamlás áldozatául eshettek

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 07:55
Hatalmas mentőakció indult el, miután a heves esőzések okozta katasztrófa után többen is eltűntek. A jelentések szerint több sátrat és lakókocsit is elsodort a földcsuszamlás, miközben a szemtanúk sikolyokat hallottak.

Több ember, köztük gyermekek is eltűntek, miután egy hatalmas földcsuszamlás elpusztította egy népszerű kemping egy részét Új-Zélandon.

Hatalmas keresőakció indult meg a földcsuszamlás után
Hatalmas keresőakció indult meg a földcsuszamlás után  Fotó: AFP

A hatóságok jelenleg is keresik a földcsuszamlás túlélőit

A mentőszolgálatok kétségbeesetten kutatnak az eltűntek, miután a heves esőzések hatalmas pusztítást okoztak Mount Maunganui térségében. A feltételezések szerint gyermekeknek is nyoma veszett a földcsuszamlást követően. A kempinget a természeti katasztrófa után bezárták, a mentőegységek jelenleg a helyszínen vannak.

A tragédia egy népszerű turisztikai úti célnál történt, mintegy 240 kilométerrel Aucklandtől délkeletre, helyi idő szerint csütörtök reggel. A szemtanúk szerint sikolyokat, fák recsegését és földrengésszerű dübörgést lehetett hallani a tengerparti üdülőhelyről, ahol a földcsuszamlás sátrakat, lakókocsikat és egy vizesblokkot sodort el.

Tauranga városi tanácsa közleményében azt írta, hogy a legtöbb embert sikeresen evakuálták a Mount Holiday Parkból.

A Mount Maunganui területén bekövetkezett földcsuszamlás egy folyamatosan változó helyzet. A helyszínen vagyunk, és együtt dolgozunk a mentőszolgálatokkal, hogy további információkat gyűjtsünk és segítséget nyújtsunk. Amit jelenleg tudunk, az az, hogy több ember holléte ismeretlen

- tette hozzá a tanács szóvivője.

A Tűzoltóság és Veszélyhelyzeti Szolgálat egyik szóvivője megerősítette, hogy a kereső és mentő csapatoknak ideiglenesen fel kellett függeszteniük a munkát egy második földcsuszamlás veszélye miatt. A jelentések szerint eddig egy túlélőt sem találtak.

A térséget heves esőzések sújtották, és a valaha mért legcsapadékosabb napjukat élték át, amikor két és fél hónapnyi eső zúdult le mindössze 12 óra alatt - írta a Mirror.

 

