Sikolyok és földrengésszerű dübörgés: gyerekek is a földcsuszamlás áldozatául eshettek

Több ember, köztük gyermekek is eltűntek, miután egy hatalmas földcsuszamlás elpusztította egy népszerű kemping egy részét Új-Zélandon.

Hatalmas keresőakció indult meg a földcsuszamlás után Fotó: AFP

A hatóságok jelenleg is keresik a földcsuszamlás túlélőit

A mentőszolgálatok kétségbeesetten kutatnak az eltűntek, miután a heves esőzések hatalmas pusztítást okoztak Mount Maunganui térségében. A feltételezések szerint gyermekeknek is nyoma veszett a földcsuszamlást követően. A kempinget a természeti katasztrófa után bezárták, a mentőegységek jelenleg a helyszínen vannak.

A tragédia egy népszerű turisztikai úti célnál történt, mintegy 240 kilométerrel Aucklandtől délkeletre, helyi idő szerint csütörtök reggel. A szemtanúk szerint sikolyokat, fák recsegését és földrengésszerű dübörgést lehetett hallani a tengerparti üdülőhelyről, ahol a földcsuszamlás sátrakat, lakókocsikat és egy vizesblokkot sodort el.

Tauranga városi tanácsa közleményében azt írta, hogy a legtöbb embert sikeresen evakuálták a Mount Holiday Parkból.

A Mount Maunganui területén bekövetkezett földcsuszamlás egy folyamatosan változó helyzet. A helyszínen vagyunk, és együtt dolgozunk a mentőszolgálatokkal, hogy további információkat gyűjtsünk és segítséget nyújtsunk. Amit jelenleg tudunk, az az, hogy több ember holléte ismeretlen

- tette hozzá a tanács szóvivője.

A Tűzoltóság és Veszélyhelyzeti Szolgálat egyik szóvivője megerősítette, hogy a kereső és mentő csapatoknak ideiglenesen fel kellett függeszteniük a munkát egy második földcsuszamlás veszélye miatt. A jelentések szerint eddig egy túlélőt sem találtak.

A térséget heves esőzések sújtották, és a valaha mért legcsapadékosabb napjukat élték át, amikor két és fél hónapnyi eső zúdult le mindössze 12 óra alatt - írta a Mirror.