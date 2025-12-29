Óriási áradások sújtják a magyarok kedvenc üdülőhelyét: két ember életét vesztette

Sárga riasztást adtak ki a népszerű spanyol nyaralóhelyekre a hétvégi intenzív esőzések miatt.

Két férfi meghalt, egy harmadik pedig még mindig eltűnt, miután szombaton és vasárnap heves esőzések sújtották Malagát, ami utcák elárasztását, utak lezárását és fák kidőlését okozta. Az andalúziai mentőszolgálatokat elárasztott házakhoz, földcsuszamlások által elzárt utakhoz és a hó miatt az utakon rekedt autókhoz riasztották.

A turisták kedvencei, köztük Malaga, Granada és Almeria a leginkább érintett tartományok közé tartoznak.

Mivel a régiók most a takarításra és az árvíz utáni helyreállításra koncentrálnak, íme a legfrissebb utazási tanácsok a spanyolországi érintett területekre vonatkozóan.

Spanyolország mely területeire vonatkozik az időjárási figyelmeztetés?

Andalúzia egyes területeire vörös és narancssárga figyelmeztetés volt érvényben a hétvégén, amikor erős, helyenként özönvízszerű esőzések sújtották Málagát, Granadát és Almeríát. Bár ezeket a figyelmeztetéseket most sárgára csökkentették, Andalúzia mentőszolgálatai szakemberei továbbra is óvatosságra figyelmeztetnek.

A Baleár-szigetek, Andalúzia egyes részei és Spanyolország déli szárazföldi területei alacsony kockázatú sárga időjárási figyelmeztetés alatt állnak a régióban tapasztalható esőzések és viharok miatt – közölte a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet). Az Aemet hozzátette, hogy ezeket az aktív viharokat kis jégeső is kísérheti.

Antonio Sanz egészségügyi, elnöki és vészhelyzeti miniszter „maximális óvatosságot, éberséget és felelősségvállalást” kért, és arra kérte az embereket, hogy továbbra is legyenek éberek.

Ezeket a területeket érintik a legjobban az áradások

Malaga fő folyója, a Guadalhorce, a hétvégén kilépett medréből, ami miatt katonákat vezényeltek a környékre. A malagai városi tanács közölte, hogy a helyi rendőrség és tűzoltóság több tucat, az időjárással kapcsolatos eseményre reagált.

A tanács szombaton óvintézkedésként azt tanácsolta a Santa Amalia környék lakóinak, hogy menjenek fel az épületek felsőbb emeleteire, míg mások evakuáltak és ideiglenesen a tartomány biztonságosabb részeire költöztek. A közösségi médiában megjelent videók a Rio Grande, Malaga és Marbella utcáinak elárasztását mutatják. Két férfi holttestét találták meg a heves esőzések után. Andalúzia mentőszolgálata közölte, hogy megtalálták egy motoros holttestét, aki Íllora (Granada) városában tűnt el, miután elsodorta az árvíz. Megtalálták egy másik férfi holttestét is, aki szombat óta tűnt el Alhaurín el Grande (Malaga) városában - közölte az Independent.