A Srí Lanka-i árvíz áldozatainak száma 56-ra emelkedett – továbbra is földcsuszamlások tartják rettegésben a lakosságot

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 08:40
Srí Lankahalott
A brutális esőzések újabb területeket sújtanak. Szumátra és Jáva szigete után most a Srí Lanka-i árvíz ellen kűzdenek a hatóságok.
A kormányhivatalokat és az iskolákat is bezárták a Srí Lanka-i árvíz miatt, miután a halálos áldozatok száma 56-ra emelkedett. Hivatalos adatok szerint, a heves esőzések okozta áradások és földcsuszamlások eddig mintegy 600 házat rongáltak meg.

Srí Lanka-i árvíz áldozatainak száma 56-ra emelkedett
 Srí Lanka-i árvíz áldozatainak száma 56-ra emelkedett Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A pusztító időjárás már az előző héten elérte a szigetet, ám az állapotok csütörtökre váltak kritikussá, amikor az árvíz nemcsak a házakat, hanem az utakat és a földeket is elöntötte.

Egy csütörtöki földcsuszamlásban 25 ember vesztette életét a Badulla melletti Nuwara Eliya környékén. Jelenleg 21 embert keresnek, és 14-en súlyosan megsérültek a kormány katasztrófavédelmi központjának jelentése szerint.

Az ország több pontján is életüket vesztették emberek az újabb földcsuszamlások következtében, ezért a kormány pénteken bejelentette, hogy minden kormányhivatal és iskola zárva marad.

Az esőzések miatt a víztározók túlcsordultak, az utakra zúduló víz, sár, sziklák és kidőlt fák miatt pedig a személyvonatok közlekedését is felfüggesztették - írja a AP.

A monszún miatt terjedő árvíz eddig főként Szumátra szigetén követelt áldozatokat: 69 halottat és 59 eltűnt személyt tartanak nyilván, míg Jáva szigetén 38-an vesztették életüket.

Videón a Srí Lanka-i árvíz 

 

