Tetoválása alapján találhatnak rá az eltűnt tinire

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 16:35
A rendőrség nagy erőkkel keresi a fiatalt.

Eltűnt egy 16 éves fiú még december elején a dabasi lakásotthonból. A rendőrség azóta folyamatosan keresi, egyelőre azonban nem bukkantak a nyomára.

Eltűnt, december eleje óta nem tudnak róla semmit

A szigetvári rendőrség egy 16 éves fiút keres, aki még december 1-jén tűnt el a dabasi lakásotthonból. Zoltán azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen, a rendőrség nem járt sikerrel a felkutatásában.  

A fiú körülbelül 160 cm magas, barna hajú, barna szemű, bal karján egy magyar kártya tetoválás található. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki az eltűnt fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!

 

