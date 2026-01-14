Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Merre lehet? Hónapok óta nem találják az eltűnt tini lányt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 14:20
A rendőrök a lakosság segítségét kérik. Az eltűnt lány októberben nem tért vissza az oroszlányi gyermekotthonba az engedélyezett kimaradásról, azóta semmi hír róla.
Eljárást folytat az Oroszlányi Rendőrkapitányság az eltűnt K. Csinszka ügyében. A 17 éves lány 2025. október 9-én nem érkezett vissza az oroszlányi gyermekotthonba az engedélyezett kimaradásról: azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.

Hónapok óta nem látták az eltűnt, fiatal lányt / Fotó: Gé / MW

Továbbra sincs semmi hír az eltűnt tini lányról

A személyleírás szerint K. Csinszka 158 centiméter magas, barna hosszú haja és barna szeme van. Az eltűnésekor fekete cipőt és fekete kabátot viselt: a fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

 

