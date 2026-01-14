Merre lehet? Hónapok óta nem találják az eltűnt tini lányt

Eljárást folytat az Oroszlányi Rendőrkapitányság az eltűnt K. Csinszka ügyében. A 17 éves lány 2025. október 9-én nem érkezett vissza az oroszlányi gyermekotthonba az engedélyezett kimaradásról: azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.

A személyleírás szerint K. Csinszka 158 centiméter magas, barna hosszú haja és barna szeme van. Az eltűnésekor fekete cipőt és fekete kabátot viselt: a fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.