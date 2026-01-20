Döbbenet, ezúttal dobozban csempészett majmot találtak hazánkban

Aranyfejű oroszlánmajmot akart Olaszországba csempészni egy román férfi, akit Rédicsen tartóztattak fel - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense kedden az MTI-vel.

A rendőrség természetkárosítás bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást a csempészet miatt

Fotó: Gé / MW

A csempész azt mondta, egy barátjától kapta a majmot

Juhászné Prantner Etelka tájékoztatása szerint a pénzügyőrök vasárnap éjszaka a rédicsi határátkelőhelynél állítottak meg egy utasokat szállító kisbuszt. A jármű rutinvizsgálatakor, a sofőr feje feletti rekeszből került elő a szűk műanyag dobozban szállított aranyfejű oroszlánmajom.

A 42 éves sofőr azt állította, hogy a majmot Moldovában kapta egy barátjától, és Olaszországba viszi a kislányának ajándékba. Az állathoz tartozó egészségügyi okmányt és tartási engedélyt nem tudott bemutatni.

Aranyfejű oroszlánmajmot akartak Olaszországba csempészni / Fotó: NAV

A járőrökben felmerült a gyanú, hogy veszélyeztetett fajról van szó, ezért értesítették a területileg illetékes kormányhivatal és nemzeti park munkatársait, miközben a fiatal állatot egy fűtött irodába vitték. A természetvédelmi szakemberek megállapították, hogy a kismajom valóban veszélyeztetett faj egyede, amely nemzetközi védelem alatt áll.

Az ügyben a rendőrség természetkárosítás bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást. A hatóságok gyors együttműködésének köszönhetően a majom a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került - írták.

A NAV közleménye arra is kitér, hogy az eset rámutat arra, milyen súlyos következményei lehetnek, ha élő, veszélyeztetett állatokat felelőtlenül, szabálytalan körülmények között szállítanak. Az ilyen fajok nem ajándéktárgyak, védelmük közös felelősség.

Nagy port kavart hazánkban az az eset is, amikor drognyomozás során egy kistigrist találtak egy tiszafüredi férfinél.