Emlékszel még a tiszafüredi kistigrisre? Most eldöntheted, mi legyen a neve!

Drognyomozás kapcsán kopogtatott be a rendőrség egy tiszafüredi férfi ajtaján, ám valami egészen elképesztőre bukkantak rá a lakásban: egy kistigrisre. A készenléti rendőrség ezután riasztotta a Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgatóját, dr. Sós Endre főigazgatót és állatkerti főállatorvost és csapatát, akik elszállították az apró nagyragadozót.

Most segíthetsz nevet választani a tiszafüredi kistigrisnek! / Fotó: Kocsis Zoltán

Nevet választanak a Tiszafüreden lefoglalt kistigrisnek

A rendőrség által lefoglalt kistigris a napokban a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján járt, ahol védőoltást kapott, mialatt a 40 éves, tiszafüredi férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás. A kistigris a hírek szerint még hónapokig a Fővárosi Állat- és Növénykertben lakik majd, így az intézmény úgy döntött, ideje nevet adni a kicsinek - szúrta ki az Infostart.

Váratlanul érkezett új lakónk, mielőtt végleges helyére kerül, még néhány hónapot biztosan nálunk tölt, így nem halogathatjuk tovább, hogy nevet válasszunk neki. Ebben számítunk követőink kreativitására. Különösen várjuk Tiszafüred és Veresegyház lakosainak javaslatait, akik a Fővárosi Állat- és Növénykert vadállatmentő alapítványával (Magyar Madármentők Alapítvány) együtt támogatják a kistigris hosszútávú elhelyezését. De épp ennyire várjuk a rendőrök javaslatait is, hiszen nekik köszönhetően került a tigris szakértő gondoskodásba. A javaslatokat péntek (2025.12.12.) 12:00 óráig várjuk ezalatt a poszt alatt kommentben. Az ötleteitekből állatkerti csapatunkkal közösen választunk ki ötöt, amelyeket még aznap közönségszavazásra bocsátunk itt, a Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldalán. A voksolást hétfőn (2025.12.15.) 12:00 órakor zárjuk

- jelentették be a Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldalán.