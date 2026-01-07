Iszonyú buszbaleset történt: 18 ember, köztük kilenc iskolás sérült meg

Kilenc iskolás gyermek volt a 18 sérült között, amikor két busz összeütközött egy lehajtóúton. A hatóságok jelentése szerint nem ez volt az első baleset ma az útszakaszon, így javasolták annak elkerülését.

Buszbalesethez rohantak a mentők. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Többen is megsérültek a balesetben, köztük gyermekek

A Berkshire megyében ma helyi idő szerint körülbelül 8:25-kor történt balesetben a busszal egy iskolai kirándulásra utazó gyermekek és a sofőrjük is könnyebb sérüléseket szenvedtek. A másik járművön utazó nyolc felnőtt szintén megsérült az A3290-es út lehajtóján történt ütközésben, amely az earley-i Sutton Seeds körforgalomhoz vezet. A South Central Ambulance Service (SCAS) közlése szerint egy gyermeknek és egy felnőttnek további kórházi ellátásra lehet szüksége.

A Royal Berkshire Fire and Rescue Service (RBFRS) szóvivője elmondta, hogy kezdetben járműtűzről szóló bejelentés miatt riasztották őket a lehajtóútra. A helyszínre érkezve szembesültek azzal, hogy az ütközést követően az egyik busz motorja lángokban állt.

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a területet, és figyelmeztettek arra, hogy a környékbeli utakon fennakadások várhatók. A SCAS szerint ma korábban ugyanazon a lehajtóúton már egy különálló, két autót érintő baleset is történt, de abban senki sem sérült meg - írta a Daily Mail.