"Így néz ki az, amikor üldöznek egy bűnözőt?" - Kiakadt Tibor, a szökésben lévő baltás gyilkos áldozatának apja

Négy hónap telt el azóta, hogy a román baltás gyilkos, Emil Gânj rárontott volt barátnőjére, a 24 éves Andára. Ismeretes, a férfi először baltával rátörte az ajtót a fiatal mezőméhesi családanyára, majd meggyilkolta a sikoltozó nőt, végül pedig még a családi házat is rágyújtotta. Anda családja azóta is rettegésben él, a férfit ugyanis azóta sem találják. A nő édesapja most attól tart: a helyi rendőrség még csak nem is keresi volt sógorát.

A baltás gyilkos áldozatának apja, Tibor teljesen kiakadt, szerinte a helyi rendőrök nem is keresik lánya gyilkosát / Fotó: rendőrség

Kiakadt a baltás gyilkos áldozatának apja

Bár a férfi nyomában papíron egy közel 800 fős nyomozócsoport lohol azóta is, a zsaruk eddig szinte semmilyen nyomot nem találtak, ami elvezethetné őket a veszélyes gyilkoshoz. Az ugyan kiderült, hogy korábban a férfi speciális, elit kiképzésben részesült, ahogyan az sem titok, hogy Gânj valószínűleg a második világháborús alagútrendszerekben, pincékben és a föld alatt ásott bunkerekben húzza meg magát.

Előre felkészült mindenre: több ilyen búvóhelyen ugyanis élelmiszercsomagokat és mobiltelefonokat rejtett el magának, emellett vélhetően a családjával is tartja a kapcsolatot, akik hol élelemmel, hol mással segítik ők.

A rendőröknek viszont - érthetetlen módon - még úgy sem sikerült elkapniuk a férfit, hogy a rokonait azóta is folyamatos megfigyelés alatt tartják és már az Europol körözési listájának is az élén áll, emellett milliós értékű nyomravezetői díjat tűztek ki a fejére.

Eközben Anda szerettei valósággal beleőrültek a fájdalomba és a rettegésbe: a Gyurca család otthona hamuvá vált, a fiatal családanya gyilkosa a nagyvilágban csatangol, miközben ők attól rettegnek, hogy a férfi egyszer visszatér és velük is végez majd. Anda gyászoló apukája, Tibor most végképp kiakadt, ugyanis úgy véli: sehol és senki nem keresi valójában imádott lánya gyilkosát. A minap ugyanis éppen a bukaresti pályaudvaron járt, ahol a körözött bűnözők képét kiplakátolják, Gânj fotóját viszont sehol nem látta.

Gyurca Tibor vagyok, a meggyilkolt Anda Maria Gyurca édesapja. Nézzék a bukaresti pályaudvart, itt nem látunk semmilyen képet a bűnözőről, semmi sincs. Nézzék a jegypénztárat, sehol sincsenek képek, sem belül, sem kívül. Milyen hatóságok ezek? Hogyan végzik a munkájukat? Így néz ki az, amikor üldöznek egy bűnözőt?

- tette fel a kérdést az elkeseredett apa a Cancannak.