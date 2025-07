"Egy pincében van a föld alatt" - Téves nyomokkal vezetik félre a rendőrséget a volt barátnőjét kivégző baltás gyilkosról

Már majdnem három hete folyik erdőn-mezőn a hajsza az után a brutális román baltás gyilkos után, aki hidegvérű kegyetlenséggel kivégezte volt barátnőjét. Mint azt a Bors is megírta, a korábban egyszer már gyilkosságért elítélt Emil Gânj július 8-án egy baltával rontott volt barátnőjére, Andára, akit meggyilkolt, majd rágyújtotta a házat. A férfi szörnyű tette után elmenekült, azóta is szökésben van.

A baltás gyilkos sokak szerint egy hátborzongató erdei pincében rejtőzik, amiben a rokonai segítik Fotó: Forrás: Magyar Rendőrség/Facebook

Hátborzongató helyen rejtőzködhet a baltás gyilkos

A férfi nyomában jelenleg is 800 fős kutatócsapat lohol, eddig azonban sehol nem találták meg. Pedig a zsaruk mindent átfésültek: átkutatták a rokonai házát pincétől a padlásig és minden olyan helyet igyekeztek felderíteni, ahol Emil Gânj esetleg elrejtőzhet. A helyzeten az sem segít, hogy többen téves információkat szolgáltattak a férfi hollétét illetően, egy nőt még kihallgatásra is bevittek, miután kiderült, hogy hazudott.

A veszélyes bűnöző viszont azóta valóságos fantomként él: több helyen is látták felbukkanni a környéken, legutóbb például Maros és Beszterce környékéről jelentették, ahol egy pásztorral találkozott össze.

A férfi itt is kegyetlen arcát mutatta: egy fejszével fenyegette meg a nyáját őrző férfit, akinek még az ebédjét is ellopta. Mivel nem kizárt, hogy Gânj azóta Magyarországra szökött, július 17-én a magyar hatóságok is riadót fújtak.

- Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség a képen látható veszélyes bűnöző megtalálására, aki a gyanú szerint kegyetlenül megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen. A férfi hollétéről egyelőre nincs információ, de a magyar és a román hatóságok is a kézre kerítésén dolgoznak - közölte a Magyar Rendőrség. Nyomatékosan figyelmeztettek mindenkit: ha összefutnának vele, akkor ne próbálják meg feltartóztatni, hanem szóljanak a rendőrségnek. Nem véletlen, a férfit ugyanis már többször is elítélték: először azért, mert szexuális kapcsolatot létesített egy 13 éves kislánnyal, később pedig gyilkosság miatt ült.

Így most nem csak a magyar és a román hatóságok, de a helybeliek is azt szeretnék, hogy a férfi minél előbb az őt megillető helyre, azaz a rácsok mögé kerüljön. Arról, hogy jelenleg hol lehet, nem tudni, sokak szerint azonban a rokonai rejtegetik, ők látják el a férfit étellel és itallal. A környéken azt beszélik, hogy Gânj nem csupán a gyilkosságot, de a szökését is precízen, hideg vérrel kitervelte, és jó alaposan felkészült a hajtóvadászat időszakára. Szerintük ebbe rokonai egy részét is beavathatta:

Van valaki, aki eteti és segít neki, mert nem bírná ennyi ideig víz és élelem nélkül. Lehet, hogy van egy saját, titkos helye is. De ezt nem tudom elképzelni anélkül, hogy valaki ne gondoskodna róla. Valószínűleg bebiztosította magát, mielőtt elkövette ezt a bűncselekményt

- vélekedett a Cancannak egy helyi. Az ő házát is átnézték a rendőrök, de természetesen nem találták ott a férfit. Mint mondja: szerinte Gânj ennél ravaszabb búvóhelyet talált magának és most egy hátborzongató búvóhelyen várja, hogy a rendőrök abbahagyják a keresést:

Eljöttek a házamhoz, arra ébredtem, hogy ott állnak a kapuban a rendőrök. Még a padlásra is felmentek, hogy megnézzék, ott van-e. Én amondó vagyok, hogy valahol az erdőben van most is, talán egy pincében, a föld alatt. Ha a felszínen bujkálná, akkor már meg kellett volna találniuk

– mondja egy helyi lakos.