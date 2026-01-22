Rohantak a mentők - Baleset nehezíti a közlekedést a 119-es úton

Baleset miatt lassan halad a forgalom a 1119-es úton Tatabányáról Tarján felé vezető részén. Egy kisteherautó és egy személygépkocsi karambolózott, mentőre is szükség volt.

Fotó: MW (illusztráció)

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi a 1119-es út Tatabányáról és Tarján felé vezető szakaszán, a 29. és a 30. kilométer között. A járművekben egy-egy ember utazott, az egyikükhöz mentők érkeztek a helyszínre. Az autók mozgásképtelenek, és akadályozzák a forgalmat. A kistehergépkocsit áramtalanították a műszaki mentést végző tatabányai hivatásos tűzoltók. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. - áll a Katasztrófavédelem tájékoztatásában.