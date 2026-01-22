3 életet követelt az éjszakai baleset: lángra kapott a busz, amin 36-an utaztak – videó

Rendkívül súlyos buszbaleset történt India Andhra Pradesh államában az éjjel. Hárman vesztették életüket.
Úgy tudni, helyi idő szerint éjjel 1:30 körül történt a halálos buszbaleset. Egy utasokat szállító, Nellore-ból Haidarábádba tartó busz egyik jobboldali kereke felrobbant, ami miatt a sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett és átsodródott a szembesávba, ahol frontálisan karambolozott egy konténereket szállító teherautóval. A becsapódás erejétől mindkét jármű lángra kapott.
A busz személyzete azonnal az utasok segítségére sietett: a jegyellenőr és a takarító is nekiállt kitörni az ablakokat, hogy az utasok kimenekülhessenek. A takarító később belehalt a baleset során szerzett sérüléseibe. A busz és a teherautó sofőrje ugyancsak életét vesztette. A buszon tartózkodó 36 utas megmenekült, közülük csupán négyen szenvedtek kisebb töréseket – számolt be a tragikus esetről az NDTV oldala.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.