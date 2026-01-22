3 életet követelt az éjszakai baleset: lángra kapott a busz, amin 36-an utaztak – videó

Rendkívül súlyos buszbaleset történt India Andhra Pradesh államában az éjjel. Hárman vesztették életüket.

Megrázó buszbaleset: mindkét jármű azonnal lángra kapott a becsapódás után

Fotó: Unsplash

Úgy tudni, helyi idő szerint éjjel 1:30 körül történt a halálos buszbaleset. Egy utasokat szállító, Nellore-ból Haidarábádba tartó busz egyik jobboldali kereke felrobbant, ami miatt a sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett és átsodródott a szembesávba, ahol frontálisan karambolozott egy konténereket szállító teherautóval. A becsapódás erejétől mindkét jármű lángra kapott.

A busz személyzete azonnal az utasok segítségére sietett: a jegyellenőr és a takarító is nekiállt kitörni az ablakokat, hogy az utasok kimenekülhessenek. A takarító később belehalt a baleset során szerzett sérüléseibe. A busz és a teherautó sofőrje ugyancsak életét vesztette. A buszon tartózkodó 36 utas megmenekült, közülük csupán négyen szenvedtek kisebb töréseket – számolt be a tragikus esetről az NDTV oldala.

Videón az indiai buszbaleset: