Brutális baleset: öt gyermekével együtt hajtott a folyóba egy édesanya

Egy tinédzser lett áldozata a keddi vátradornai közúti balesetnek, amelynél egy édesanya vezette a járművet. Az autó a Beszterce folyóba zuhant, miközben az asszony öt gyermekével utazott az autóval.

Baleset miatt fekszik kómában egy gyermek, míg testvére életét vesztette / Fotó: Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

A 37 éves édesanya és két gyermeke - egy egyéves kislány és egy 17 éves fiú -, súlyos állapotban kerültek a suceavai sürgősségi kórházba. Egy harmadik gyermek a vátradornai kórházban vesztette életét. A járműben tartózkodó másik két gyermek állapota stabil, ennek ellenére őket is a suceavai kórházban kezelik.

Nem tudták megmenteni a balesetben megsérült gyermeket

A 14 éves gyermek kedden életmentő műtéten esett át, azonban a beavatkozást követően nem sokkal elhunyt. A baleset akkor történt, amikor az édesanya a hídon elvesztette uralmát a jármű felett, áttörte a korlátot, majd mintegy hat métert zuhant a Beszterce folyó medrébe.

A legfrissebb információk szerint az édesanya már nem szorul lélegeztetőgépre, két gyermek elhagyhatta a kórházat, míg az anyósülésen utazó gyerek továbbra is kómában fekszik - írja a Maszol.