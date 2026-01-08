Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Brutális baleset: öt gyermekével együtt hajtott a folyóba egy édesanya

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 16:50
Az egyik gyermek életét vesztette, egy másik kómában fekszik. Az édesanya a hídon vesztette el uralmát a gépjármű felett, ekkor történt a baleset.
Egy tinédzser lett áldozata a keddi vátradornai közúti balesetnek, amelynél egy édesanya vezette a járművet. Az autó a Beszterce folyóba zuhant, miközben az asszony öt gyermekével utazott az autóval.

Baleset miatt fekszik kómában egy gyermek
Baleset miatt fekszik kómában egy gyermek, míg testvére életét vesztette / Fotó:  Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

A 37 éves édesanya és két gyermeke - egy egyéves kislány és egy 17 éves fiú -, súlyos állapotban kerültek a suceavai sürgősségi kórházba. Egy harmadik gyermek a vátradornai kórházban vesztette életét.  A járműben tartózkodó másik két gyermek állapota stabil, ennek ellenére őket is a suceavai kórházban kezelik.

Nem tudták megmenteni a balesetben megsérült gyermeket

A 14 éves gyermek kedden életmentő műtéten esett át, azonban a beavatkozást követően nem sokkal elhunyt. A baleset akkor történt, amikor az édesanya a hídon elvesztette uralmát a jármű felett, áttörte a korlátot, majd mintegy hat métert zuhant a Beszterce folyó medrébe.

A legfrissebb információk szerint az édesanya már nem szorul lélegeztetőgépre, két gyermek elhagyhatta a kórházat, míg az anyósülésen utazó gyerek továbbra is kómában fekszik - írja a Maszol

 

