Most jött: Buszmegállóba csapódott egy autó Mórahalom térségében, meghalt a sofőr

Halálos balesetben vesztette életét a férfi, aki árokba hajtott Mórahalmon

Képünk illusztráció: unsplash

Megrázó hír érkezett Csongrád-Csanád vármegyéből. Egy autó árokba hajtott Mórahalom térségében. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a sofőr a helyszínen életét vesztette.

Egy utánfutós kocsi tartott Szeged felé, amikor a balra ívelő kanyarban átsodródott a szembe sávba, majd a buszmegálló melletti korlátot átszakítva az útszéli árokba csapódott. A tragédia az 55-ös főúton történt, Mórahalom térségében, a 17-es kilométerszelvénynél.

A gépkocsi vezetőjét megpróbálták újraéleszteni és mentőhelikopter is érkezett, de életét már nem tudták megmenteni.

Az autóban ketten voltak a balesetnél, az utas nem sérült meg.

A mórahalmi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A baleset miatt félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben az érintett szakaszon, a pontos körülményeket a rendőrség még vizsgálja.