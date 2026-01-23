Most jött: Buszmegállóba csapódott egy autó Mórahalom térségében, meghalt a sofőr

Buszmegállóba hajtott, a sofőr a helyszínen életét vesztette a balesetben – közölte a Delmagyar. Az utánfutós gépkocsi az 55-ös főúton csapódott az árokba, Mórahalom térségében.
Megrázó hír érkezett Csongrád-Csanád vármegyéből. Egy autó árokba hajtott Mórahalom térségében. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a sofőr a helyszínen életét vesztette.
Egy utánfutós kocsi tartott Szeged felé, amikor a balra ívelő kanyarban átsodródott a szembe sávba, majd a buszmegálló melletti korlátot átszakítva az útszéli árokba csapódott. A tragédia az 55-ös főúton történt, Mórahalom térségében, a 17-es kilométerszelvénynél.
A gépkocsi vezetőjét megpróbálták újraéleszteni és mentőhelikopter is érkezett, de életét már nem tudták megmenteni.
Az autóban ketten voltak a balesetnél, az utas nem sérült meg.
A mórahalmi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A baleset miatt félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben az érintett szakaszon, a pontos körülményeket a rendőrség még vizsgálja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.