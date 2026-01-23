Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Rajmund, Zelma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: Buszmegállóba csapódott egy autó Mórahalom térségében, meghalt a sofőr

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 17:04
tragédiahalálos baleset
Sokkoló! Mórahalom térségében történt a halálos kimenetelű baleset.

Buszmegállóba hajtott, a sofőr a helyszínen életét vesztette a balesetben – közölte a Delmagyar. Az utánfutós gépkocsi az 55-ös főúton csapódott az árokba, Mórahalom térségében.

Halálos balesetben vesztette életét a férfi, aki árokba hajtott Mórahalmon
Halálos balesetben vesztette életét a férfi, aki árokba hajtott Mórahalmon 
Képünk illusztráció: unsplash

Halálos baleset - buszmegállóba hajtott a sofőr

Megrázó hír érkezett Csongrád-Csanád vármegyéből. Egy autó árokba hajtott Mórahalom térségében. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a sofőr a helyszínen életét vesztette.

Egy utánfutós kocsi tartott Szeged felé, amikor a balra ívelő kanyarban átsodródott a szembe sávba, majd a buszmegálló melletti korlátot átszakítva az útszéli árokba csapódott. A tragédia az 55-ös főúton történt, Mórahalom térségében, a 17-es kilométerszelvénynél.

A gépkocsi vezetőjét megpróbálták újraéleszteni és mentőhelikopter is érkezett, de életét már nem tudták megmenteni.

Az autóban ketten voltak a balesetnél, az utas nem sérült meg.

A mórahalmi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A baleset miatt félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben az érintett szakaszon, a pontos körülményeket a rendőrség még vizsgálja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu