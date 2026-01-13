Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Felcsaptak a lángok az M5-ösön, le kellett zárni az autópályát

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 08:20
Egy kamion pótkocsija gyulladt ki az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán.
Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében, ezért az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel.

Tűz volt az M5-ös autópályán: egy kamion pótkocsija gyulladt ki  / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Egy lángoló kamion miatt lezárták az M5-ös autópályát

A közlemény szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók jelenleg három vízsugárral dolgoznak a lángok elfojtásán a 89-es kilométerszelvénynél.

 

