Felcsaptak a lángok az M5-ösön, le kellett zárni az autópályát

Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében, ezért az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel.
A közlemény szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók jelenleg három vízsugárral dolgoznak a lángok elfojtásán a 89-es kilométerszelvénynél.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.