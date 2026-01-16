Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Csak a szélvédőt akarta letörölni, árokba borult a sofőr Tótkomlósnál – fotók

Csak a szélvédőt akarta letörölni, árokba borult a sofőr Tótkomlósnál – fotók

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 14:25
tótkomlósautóbaleset
Az autó fejjel lefelé állt meg.
CJA
A szerző cikkei

Tótkomlós közelében történt súlyos közlekedési baleset: árokba borult egy személyautó

Árokba borult autóhoz vontul ki a hatóság
Árokba borult autóhoz vontul ki a hatóság  Fotó: Békés Vármegyei Rendőrség

Csütörtökön reggel 8 óra körül riasztották a hatóságokat a Tótkomlós és Békéssámson közötti útszakaszhoz. Egy jármű sofőrje és utasa az árokba hajtott, majd az autó fejjel lefelé állt meg. A baleset akkor történt, amikor a sofőr a bepárásodott szélvédőt próbálta letörölni, és miközben jobb kezével a kormányt fogta, akaratlanul is arra kormányozta a járművet.

A balesetről a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be. Felhívták a járművezetők figyelmét arra, hogy indulás előtt minden esetben teremtsék meg a biztonságos közlekedés feltételeit.

A baleset során személyi sérülés nem történt, az eset szerencsére csupán anyagi kárral járt.

Fotókon az árokba borult autó:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu