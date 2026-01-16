Csak a szélvédőt akarta letörölni, árokba borult a sofőr Tótkomlósnál – fotók

Tótkomlós közelében történt súlyos közlekedési baleset: árokba borult egy személyautó.
Csütörtökön reggel 8 óra körül riasztották a hatóságokat a Tótkomlós és Békéssámson közötti útszakaszhoz. Egy jármű sofőrje és utasa az árokba hajtott, majd az autó fejjel lefelé állt meg. A baleset akkor történt, amikor a sofőr a bepárásodott szélvédőt próbálta letörölni, és miközben jobb kezével a kormányt fogta, akaratlanul is arra kormányozta a járművet.
A balesetről a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be. Felhívták a járművezetők figyelmét arra, hogy indulás előtt minden esetben teremtsék meg a biztonságos közlekedés feltételeit.
A baleset során személyi sérülés nem történt, az eset szerencsére csupán anyagi kárral járt.
