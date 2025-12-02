Morrison's 2 gyilkosság: megszületett a döntés, a bíróság a legsúlyosabb ítéletet hozta

A Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki két ütéssel végzett egy másik férfival egy V. kerületi szórakozóhelyen. A nyomozási bíró ennek helyt adva, ma délután letartóztatta a gyanúsítottat. A bíróság ugyanis attól tartott, ha nem hozza meg a legsúlyosabb kényszerintézkedést, a férfi megszökik, vagy elrejtőzik. Mint a Bors korábban beszámolt róla, rendőrök gyűrűje fogta közre november 29-én este az V. kerületi Morrison's 2 szórakozóhelyet. A klub előtt emberek tömege ácsorgott, a fiatalok feszülten beszélgettek és dohányoztak, míg nem messze, beljebb egy mindössze 25 éves fiatal életéért folyt a harc. A Morrison's 2 gyilkosság rengeteg embert megrázott.

Morrison's 2 gyilkosság: a gyanúsítottat letartóztatták ma délelőtt Fotó: Bors

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és a sértett 2025. november 29-én késő este, külön-külön szórakoztak. A gyanúsított különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen a sértettet, hogy a másik férfi a földre zuhant, eszméletét, majd röviddel ezután – az orvosi ellátás ellenére – életét vesztette.

Morrison's 2 gyilkosság: a bűnismétlés veszélye csak így volt kizárható

A bíróság ma letartóztatta a férfit, akit az emberöléssel gyanúsítanak, ugyanis attól tartottak, ha ezt a döntést nem hozzák meg, a férfi elszökik, vagy elrejtőzik. A döntés nem végleges, az ellen a gyanúsított és az ügyészség is fellebbezett. Utóbbi azért, hogy a bíróság a letartóztatásba vegye bele azt is, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye.