Morrison's 2 gyilkosság: megszületett a döntés, a bíróság a legsúlyosabb ítéletet hozta

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 13:27 / FRISSÍTÉS: 2025. december 02. 14:21
A Fővárosi Főügyészség indítványának helyt adva a bíróság ma délután letartóztatta azt a 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy november 29-én két ütéssel végzett egy 25 éves férfival. A Morrison's 2 gyilkosság néven elhíresült szörnyű bűncselekmény az egész országot megrázta.

A Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki két ütéssel végzett egy másik férfival egy V. kerületi szórakozóhelyen. A nyomozási bíró ennek helyt adva, ma délután letartóztatta a gyanúsítottat. A bíróság ugyanis attól tartott, ha nem hozza meg a legsúlyosabb kényszerintézkedést, a férfi megszökik, vagy elrejtőzik. Mint a Bors korábban beszámolt róla, rendőrök gyűrűje fogta közre november 29-én este az V. kerületi Morrison's 2 szórakozóhelyet. A klub előtt emberek tömege ácsorgott, a fiatalok feszülten beszélgettek és dohányoztak, míg nem messze, beljebb egy mindössze 25 éves fiatal életéért folyt a harc. A Morrison's 2 gyilkosság rengeteg embert megrázott.

Morrison's 2 gyilkosság: a gyanúsítottat letartóztatták ma délelőtt Fotó: Bors

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és a sértett 2025. november 29-én késő este, külön-külön szórakoztak. A gyanúsított különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen a sértettet, hogy a másik férfi a földre zuhant, eszméletét, majd röviddel ezután – az orvosi ellátás ellenére – életét vesztette.

Morrison's 2 gyilkosság: a bűnismétlés veszélye csak így volt kizárható

A bíróság ma letartóztatta a férfit, akit az emberöléssel gyanúsítanak, ugyanis attól tartottak, ha ezt a döntést nem hozzák meg, a férfi elszökik, vagy elrejtőzik. A döntés nem végleges, az ellen a gyanúsított és az ügyészség is fellebbezett. Utóbbi azért, hogy a bíróság a letartóztatásba vegye bele azt is, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
