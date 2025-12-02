„A fiamat kivégezték” – mondta az apa, akinek gyermekét egy belvárosi szórakozóhelyen halálra verték

„A fiamat kivégezték” – így fogalmazott az az édesapa, akinek 25 éves fiát két ütés ölte meg a Morrison's 2-ben. Számolt be a legfrissebb fejleményekről a TV2 Tények című hírműsora. A fiatal Gábor ártatlanul halt meg, amikor – a család és tanúk szerint – csak segíteni akart egy földre esett lánynak.
Az eset egy pillanat alatt történt. A beszámolók szerint Gábor lehajolt egy lányhoz, majd amikor felegyenesedett, a 28 éves, erdélyi származású kőműves támadó kétszer is nagy erővel fejbe vágta. Az apa elmondása szerint fia orrnyergét találta el, ami „felcsúszott az agyába”. A kórházi CT- és röntgen felvételek alapján az orvosok azt látták, hogy a vér elöntötte a fiatal férfi agyát, az életét már nem tudták megmenteni.
A támadó vallomásában azt állította, hogy ő csak védekezett, mert szerinte Gábornak nem tetszett, hogy viccelődött, és ezért rátámadt. A család ezt hazugságnak tartja. A tragédia után a lezárt helyszínen döbbent emberek gyűltek össze, sokkolta őket, ami történt.
A fordulatot a szórakozóhely kamerafelvételei hozták. A TV2 Tények információi szerint ezek alapján az ügyészség arra a következtetésre jutott, hogy Gábor nem támadta meg a férfit, nem állt fenn jogos védelmi helyzet. A rövid szóváltás után a támadó azonnal ütött – célzottan és hatalmas erővel.
A jelenlegi bizonyítékok alapján már emberölés bűntettének megalapozott gyanúja áll fenn
– közölte a Fővárosi Főügyészség. „Az ügyészek indítványozták a férfi letartóztatását, a bíróság pedig egy hónapra el is rendelte a legsúlyosabb kényszerintézkedést” – mondta el a Tényeknek Rab Ferenc helyettes-szóvivő. Hozzátette: az ügyészség azt is rögzítette, hogy nem önvédelemről van szó, ezért kérték az ügy minősítésének súlyosbítását.
A gyanúsítottat lesötétített rendőrautóban vitték el a bíróságról, ahol a letartóztatásáról döntöttek. A férfi és védője fellebbezett a határozat ellen, így a végleges döntésre még várni kell. Eközben Gábor családja úgy érzi: fiuk életét semmi nem adhatja vissza, de remélik, hogy a bíróság kimondja, amit ők már most tudnak – a 25 éves fiatal nem egy kocsmai verekedés, hanem szándékos, brutális gyilkosság áldozata lett.
