Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a mentők, kamionnal ütközött egy autó: a tűzoltók vágták ki a roncsból a sofőrt

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 12:25
kamionkarambol
Brutális baleset! Kamionnal ütközött egy személygépkocsi. A roncsok közül kellett kiszabadítani az egyik sérültet.

Összeütközött egy kamion és egy autó a 84-es főúton – közölte a Katasztrófavédelem. Pereszteg közelében dolgoznak a tűzoltók, akik egy embert kiszabadítottak a gépkocsiból. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Kamionnal ütközött a személygépkocsi, feszítővágóval szabadítottak ki egy embert
Kamionnal ütközött a személygépkocsi, feszítővágóval szabadítottak ki egy embert
Fotó:  Zalai hírlap (illusztráció)

Kamionnal ütközött a személygépkocsi, feszítővágóval szabadítottak ki egy embert

Nyerges vontató és egy személygépkocsi karambolozott a 84-es főúton, Pereszteg térségében, az M85-ös autóúttal közös csomópont közelében, a 106. és a 107. kilométer között.

Egy ember beszorult a gépkocsiba. Őt feszítővágóval szabadították ki.

Miután a mentők stabilizálták az állapotát, kiemelték a sopronkövesdi és a soproni hivatásos tűzoltók.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu