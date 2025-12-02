Rohantak a mentők, kamionnal ütközött egy autó: a tűzoltók vágták ki a roncsból a sofőrt

Összeütközött egy kamion és egy autó a 84-es főúton – közölte a Katasztrófavédelem. Pereszteg közelében dolgoznak a tűzoltók, akik egy embert kiszabadítottak a gépkocsiból. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Kamionnal ütközött a személygépkocsi, feszítővágóval szabadítottak ki egy embert

Fotó: Zalai hírlap (illusztráció)

Nyerges vontató és egy személygépkocsi karambolozott a 84-es főúton, Pereszteg térségében, az M85-ös autóúttal közös csomópont közelében, a 106. és a 107. kilométer között.

Egy ember beszorult a gépkocsiba. Őt feszítővágóval szabadították ki.

Miután a mentők stabilizálták az állapotát, kiemelték a sopronkövesdi és a soproni hivatásos tűzoltók.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.