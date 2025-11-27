Brutális baleset: Autókat szállító tréler borult fel az M5-ösön

Árokba csúszott egy román rendszámú autószállító tréler szerdán az M5-ös autópályán, Kecskemét közelében. A szerelvény egy kisteherautóból és a hozzákapcsolt trélerből állt: a sofőr egy autót szállított a platón, a trélert pedig további két járművel terhelték meg.
A Tények.hu rendelkezésre álló információi alapján valószínűsíthető, hogy a járműszerelvény túlsúlyos lehetett, és emiatt borult fel. A kisteherautó először a belső szalagkorlátnak ütközött, majd irányíthatatlanná vált, áttörte a külső szalagkorlátot, és az út menti árokban állt meg. A sofőr sértetlenül megúszta a balesetet, azonban a helyszíni műszaki mentés több órán át tartott. A forgalom csak ezt követően térhetett vissza a megszokott rendhez.
Ahogy korábban már írtunk róla nem ez volt az egyetlen baleset az M5-ösön, korábban egy kamion csúszott meg, és szakította át a szalagkorlátot, ami miatt keresztben állt meg.
