Brutális baleset: Autókat szállító tréler borult fel az M5-ösön

szalagkorlát
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 09:55 / FRISSÍTÉS: 2025. november 27. 10:05
M5-ösbaleset
Rohantak a mentők. Több autó is összetört az M5-ösön.

Árokba csúszott egy román rendszámú autószállító tréler szerdán az M5-ös autópályán, Kecskemét közelében. A szerelvény egy kisteherautóból és a hozzákapcsolt trélerből állt: a sofőr egy autót szállított a platón, a trélert pedig további két járművel terhelték meg.

Túlsúlyos lehetett a tréler, amelyik felborult m5-ösön
Túlsúlyos lehetett a tréler, amelyik felborult m5-ösön  Fotó: TV2

Az M5-ösön borult fel a tréler

A Tények.hu rendelkezésre álló információi alapján valószínűsíthető, hogy a járműszerelvény túlsúlyos lehetett, és emiatt borult fel. A kisteherautó először a belső szalagkorlátnak ütközött, majd irányíthatatlanná vált, áttörte a külső szalagkorlátot, és az út menti árokban állt meg. A sofőr sértetlenül megúszta a balesetet, azonban a helyszíni műszaki mentés több órán át tartott. A forgalom csak ezt követően térhetett vissza a megszokott rendhez. 

Ahogy korábban már írtunk róla nem ez volt az egyetlen baleset az M5-ösön, korábban egy kamion csúszott meg, és szakította át a szalagkorlátot, ami miatt keresztben állt meg.

 

