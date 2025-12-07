Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Utolsó meccsére ment a szurkoló: futballrajongó halála rázta meg a stadiont

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 10:20
A csapat félbeszakította a mérkőzést, mentő szállította el a drukkert. A résztvevőket mélyen megrázta a futballrajongó halála.
Az angol másodosztályban szereplő Charlton Athletic szombaton jelentette be egy futballrajongó halálát, miután a Portsmouth elleni mérkőzésen orvosi vészhelyzet miatt kellett ellátni.

Focicsapat jelentette be a futballrajongó halálát
Focicsapata jelentette be a futballrajongó halálát Fotó: DeFodi Images

A mérkőzés 12. percében jelezték a pálya szélén dolgozó személyzetnek, hogy egy szurkoló rosszul lett a lelátón. A meccs ekkor 0–0-s állásnál járt, a játékosok pedig néhány pillanattal később elhagyták a pályát, miközben az orvosi stáb a bajba jutott fiatalhoz sietett.

A nézők feszült csendben figyelték, ahogy a szakemberek küzdöttek a rajongó életéért a helyszínen. Ezt követően hordágyon tették őt mentőautóba, és kórházba szállították, ahol a szurkoló életét vesztette.

A csapat jelentette be a futballrajongó halálát

A klub később közleményben tudatta a tragikus hírt:

A klub lesújtva jelenti, hogy egy Charlton Athletic szurkoló meghalt egy orvosi vészhelyzet következtében a mai, a The Valley-ben, a Portsmouth elleni mérkőzésen. A klub szeretne köszönetet mondani a Charlton személyzetének és a mentőszolgálatoknak, akik mindent megtettek, amit tudtak, de sajnos a szurkoló később kórházban elhunyt. A klub hálás a jelenlévő szurkolóknak, valamint a Portsmouth játékosainak és stábjának a türelmükért és megértésükért, miközben ez a tragédia kibontakozott. A klub minden tagja őszinte részvétét fejezi ki a szurkoló családjának és barátainak ebben a hihetetlenül nehéz időszakban.

A Portsmouth FC szintén részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és barátainak - írja a Daily Star.

