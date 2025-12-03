Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Ez megdöbbentő” – síri csend és felháborodás, arat a halál Orbán Williéknél

Orbán Willi
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 17:35
Egymás után a második kupameccsükön halt meg egy szurkoló. A lipcsei drukkerek tiszteletből nem szurkoltak Orbán Williéknek, de a saját társukat elvesztett magdeburgiak nem fogták vissza magukat.
Döbbenetes tragédiák egymás után: az RB Leipzig labdarúgócsapatának előbb (október végén) az Energie Cottbus elleni 4-1-es győzelmét, kedden pedig a Magdeburg elleni 3-1-es sikerét árnyékolta be egy szurkoló halála a Német Kupában. A Bundesliga-másodosztály tökutolsójának egy idősebb szurkolója a lipcsei meccs előtt esett össze a stadionban, és bár ott még újraélesztették, a kórházban elhunyt. Orbán Williék drukkerei a hír hallatán – tiszteletadásból, szolidaritásból – csöndben nézték a kupameccset, de felháborodva vették tudomásul, hogy a szektoraikat megtöltő magdeburgi tábor tagjait a sajátjuk elvesztése sem fékezte meg a tombolásban és a pirotechnikai bemutatóban.

Orbán Willi és a lipcsei csapat győzelmét beárnyékolta egy magdeburgi vendégszurkoló halála
Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images

A 0-1-ről fordító lipcsei csapat védelmében végig játszott Orbán Willi, a kapus Gulácsi Pétert viszont szokás szerint posztriválisa, Maarten Vandevoordt helyettesítette.

– Természetesen minden más mellékes, amikor valakit újra kell éleszteni és érthetően más a szurkolás hangulata. Később megtudtuk, hogy sajnos meghalt az illető. Nagyon-nagyon szomorú, ami történt, részvétünk a családnak – üzente Ole Werner lipcsei vezetőedző a klub honlapján.

Orbán Williék szurkolói csendben maradtak

– Vegyesek az érzelmeim. Amikor ilyesmi történik, csak részvétünket fejezhetjük ki a hozzátartozóknak. A meccs előtt hallottuk, hogy a szurkolóink ebben a helyzetben csöndben fognak maradni. Nekünk így is kell tennünk a dolgunkat, és a meccsre összpontosítani. Ez nem könnyű, de profik vagyunk – mondta a kétgólos Christoph Baumgartner, míg Orbánék csapatkapitánya így fogalmazott a tragédiával kapcsolatban:

– Megdöbbentő: egy haláleset az előző fordulóban a Cottbus ellen, és egy másik ma. Tiszteletem azoknak a szurkolónak, akik szolidaritásból csendben maradtak, noha magdeburgi szimpatizánsról volt szó. Részvétem a családnak, az egész család nevében is – mondta David Raum.

A magdeburgi klubvezetők szerint a rajongók valószínűleg nem értesültek társuk haláláról, noha azt a meccs közben közölték a jelenlévőkkel, és a közösségi oldalakon is megjelent a szomorú hír.

A Leipzig-Magdeburg (3-1) kupameccs összefoglalója:

