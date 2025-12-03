„Ez megdöbbentő” – síri csend és felháborodás, arat a halál Orbán Williéknél

Döbbenetes tragédiák egymás után: az RB Leipzig labdarúgócsapatának előbb (október végén) az Energie Cottbus elleni 4-1-es győzelmét, kedden pedig a Magdeburg elleni 3-1-es sikerét árnyékolta be egy szurkoló halála a Német Kupában. A Bundesliga-másodosztály tökutolsójának egy idősebb szurkolója a lipcsei meccs előtt esett össze a stadionban, és bár ott még újraélesztették, a kórházban elhunyt. Orbán Williék drukkerei a hír hallatán – tiszteletadásból, szolidaritásból – csöndben nézték a kupameccset, de felháborodva vették tudomásul, hogy a szektoraikat megtöltő magdeburgi tábor tagjait a sajátjuk elvesztése sem fékezte meg a tombolásban és a pirotechnikai bemutatóban.
A 0-1-ről fordító lipcsei csapat védelmében végig játszott Orbán Willi, a kapus Gulácsi Pétert viszont szokás szerint posztriválisa, Maarten Vandevoordt helyettesítette.
– Természetesen minden más mellékes, amikor valakit újra kell éleszteni és érthetően más a szurkolás hangulata. Később megtudtuk, hogy sajnos meghalt az illető. Nagyon-nagyon szomorú, ami történt, részvétünk a családnak – üzente Ole Werner lipcsei vezetőedző a klub honlapján.
– Vegyesek az érzelmeim. Amikor ilyesmi történik, csak részvétünket fejezhetjük ki a hozzátartozóknak. A meccs előtt hallottuk, hogy a szurkolóink ebben a helyzetben csöndben fognak maradni. Nekünk így is kell tennünk a dolgunkat, és a meccsre összpontosítani. Ez nem könnyű, de profik vagyunk – mondta a kétgólos Christoph Baumgartner, míg Orbánék csapatkapitánya így fogalmazott a tragédiával kapcsolatban:
– Megdöbbentő: egy haláleset az előző fordulóban a Cottbus ellen, és egy másik ma. Tiszteletem azoknak a szurkolónak, akik szolidaritásból csendben maradtak, noha magdeburgi szimpatizánsról volt szó. Részvétem a családnak, az egész család nevében is – mondta David Raum.
A magdeburgi klubvezetők szerint a rajongók valószínűleg nem értesültek társuk haláláról, noha azt a meccs közben közölték a jelenlévőkkel, és a közösségi oldalakon is megjelent a szomorú hír.
A Leipzig-Magdeburg (3-1) kupameccs összefoglalója:
