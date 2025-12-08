Veszélyes vadállat jelent meg a pályaudvarnál, a rendőrség szem elél tévesztette

Bóklászó farkast láttak a nyugat-németországi Lüdenscheid város pályaudvara közelében a múlt hétvégén - közölte a helyi rendőrség hétfőn.
Rendőrautóval megpróbálták a belvárosba betévedt farkast visszaterelni erdős területre, de ez végül nem sikerült, és a hatóságok szem elől tévesztették az állatot, amely nem okozott károkat a városban.
A farkasok védett állatok Németországban, nagyon ritkán fordul elő, hogy lakott területre tévednek, szemben a rókákkal, amelyek egyre gyakrabban tűnnek fel a német városokban, rendszeresen lehet velük találkozni például Berlinben is. Egy júliusi hatósági jelentés szerint a németországi farkasállomány jelentősen növekedett az utóbbi években az ország bizonyos területein. Az utolsó adatok szerint összesen 209 falkáról - nagyjából 1600 példányról - tudnak az illetékesek.
A hatóságok arra figyelmeztették az embereket, hogy ha farkast észlelnek, akkor semmiképp ne közelítsenek az állat felé, hanem hangos tapsolással vagy széles karmozdulatokkal próbálják meg elijeszteni.
