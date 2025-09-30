Farkasok Magyarországon – Így viselkedj, ha összefutsz velük az erdőben

Ismét vannak egy ideje farkasok Magyarországon. De van okunk félni tőlük? Olvass tovább!

A farskasok számos nép mitológiájában komoly szerepet töltenek be

Farkasok Európában

A középkor előtt a közönséges farkas egész Eurázsiában elterjedt állat volt, s noha az ősi kultúrákban (mint például a görög, római, dák, trák, kelta, türk és más népek) nagy tiszteletnek örvendett, a korai germánok között már meglehetősen ambivalens híre volt. A korai középkortól kezdve azonban szisztematikus üldözésnek volt kitéve a faj, mivel veszélyt jelentett a haszonállatokra.

Ennél fogva Franciaországban már 800-813 között intézményesítették a farkasvadászatot, amikor Nagy Károly létrehozta a louveterie-t, a farkasvadászok egy különleges alakulatát. Angliában a XV. század végén ölték meg az utolsó farkast, így VIII. Henrik uralkodásának idejére már kihalt fajnak volt tekinthető.

Skóciában 1684-ben, Írországban 1786-ban, Dániában 1772-ben lőtték ki az utolsó farkast, a Skandináv államokban pedig a XX. században, ahol Észak-Svédországban a számik szervezett hajtások keretében számolták fel az utolsó példányokat, amelyek veszélyeztethették a rénszarvas-állományokat.

Közép-Európában a XIX. században csökkent le drámai mértékben a populáció egyedszáma, Kelet-Európában azonban soha nem irtották ki teljesen a fajt, mivel a terület szomszédos Ázsia nagy erdős területeivel. Ennek ellenére számuk a XIX. század végére nagyon lecsökkent. Ausztriában, Szlovákiában (a XX. század első évtizedében), és Magyarországon (a második világháború után) teljesen ki is halt az európai szürke farkas.

A farkasok védelme

1934-ben a náci Németország vezette be az első jogszabályt a farkasok védelméről, majd az ötvenes évektől kezdve – amikor Európában a hagyományos pásztor- és vidéki gazdaságok hanyatlásnak indultak, és így megszűnt a farkasok szisztematikus üldözése – a populáció száma lassú növekedésnek indult.

A vidéki területeken a népsűrűség csökkenése és a vadon élő zsákmánypopulációk helyreállítása következtében a 80-as évektől kezdve újra elkezdték betelepíteni azokat a területeket, ahonnan korábban kihaltak.