Farkasok Magyarországon – Így viselkedj, ha összefutsz velük az erdőben

A középkor előtt a közönséges farkas egész Eurázsiában elterjedt állat volt, s noha az ősi kultúrákban (mint például a görög, római, dák, trák, kelta, türk és más népek) nagy tiszteletnek örvendett, a korai germánok között már meglehetősen ambivalens híre volt. A korai középkortól kezdve azonban szisztematikus üldözésnek volt kitéve a faj, mivel veszélyt jelentett a haszonállatokra.
Ennél fogva Franciaországban már 800-813 között intézményesítették a farkasvadászatot, amikor Nagy Károly létrehozta a louveterie-t, a farkasvadászok egy különleges alakulatát. Angliában a XV. század végén ölték meg az utolsó farkast, így VIII. Henrik uralkodásának idejére már kihalt fajnak volt tekinthető.
Skóciában 1684-ben, Írországban 1786-ban, Dániában 1772-ben lőtték ki az utolsó farkast, a Skandináv államokban pedig a XX. században, ahol Észak-Svédországban a számik szervezett hajtások keretében számolták fel az utolsó példányokat, amelyek veszélyeztethették a rénszarvas-állományokat.
Közép-Európában a XIX. században csökkent le drámai mértékben a populáció egyedszáma, Kelet-Európában azonban soha nem irtották ki teljesen a fajt, mivel a terület szomszédos Ázsia nagy erdős területeivel. Ennek ellenére számuk a XIX. század végére nagyon lecsökkent. Ausztriában, Szlovákiában (a XX. század első évtizedében), és Magyarországon (a második világháború után) teljesen ki is halt az európai szürke farkas.
1934-ben a náci Németország vezette be az első jogszabályt a farkasok védelméről, majd az ötvenes évektől kezdve – amikor Európában a hagyományos pásztor- és vidéki gazdaságok hanyatlásnak indultak, és így megszűnt a farkasok szisztematikus üldözése – a populáció száma lassú növekedésnek indult.
A vidéki területeken a népsűrűség csökkenése és a vadon élő zsákmánypopulációk helyreállítása következtében a 80-as évektől kezdve újra elkezdték betelepíteni azokat a területeket, ahonnan korábban kihaltak.
Így bár 2017-ben az IUCN Vörös Listáján a szürke farkas regionálisan még kihaltként szerepelt nyolc európai országban: Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Írországban, Luxemburgban, Svájcban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban, azóta már visszatelepültek és bizonyos esetekben szilárdan meg is honosodtak ezekben az országokban, kivéve Írországban és Nagy-Britanniában.
Magyarországra Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából és Horvátországból is betévedhetnek farkasok, noha az Északi-középhegységben (Zempléni-hegység, Aggteleki-karszt) már a 80-as években megjelentek a farkasok, ahol azóta is tartósan jelen vannak.
Amíg Szlovákiában 2021. június 1-től védett a szürke farkas, vagyis nem ölhető, nem vásárolható, és nem adható el, addig, bár Magyarországon is védett fajnak, különleges státuszúnak számít, ha problémát okoznak, ki lehet őket lőni. Romániában nagy a farkaspopuláció, 2500 állatot számlál, s bár délkeleti szomszédunknál 1996 óta védett állat, a törvényt nem hajtják végre.
Ami a hazai állományt illeti, körülbelül 25-30 példányt számlálhat (nem igazak tehát azok a pletykák, hogy hatalmas falkák kóborolhatnának a hegyeinkben, és esetleg azok végeznének a háziállatokkal, az ilyen esetek többnyire inkább kóbor kutyák és aranysakálok számlájára írhatók).
Magyarországon jelenleg Aggteleken, a Bükkben és a Zemplénben van stabil, szaporodó állományuk, ahol a kölykök jelenlétét kameracsapdás felvételek is igazolják, de a pontos számukat a szakemberek sem tudják meghatározni. Az Északi-középhegységben lévő állomány a Szlovákiából átvándorolt egyedekkel lehet kapcsolatban.
Természetes visszatelepülésük a hatékony természetvédelmi, erdészeti és vadgazdálkodási erőfeszítések együttes eredménye.
Miután a hazai farkasállomány száma ilyen alacsony, a szomszédos országokból meg legfeljebb egy-egy példány tévedhet át a határon, vajmi kevés az esély, hogy összefussunk velük, ráadásul egy farkas előbb vesz észre egy embert, mint mi őt.
A farkasok – amelyek ráadásul általában éjjel aktívak – nem tekintik zsákmánynak az embert. Nagyvadakra is csak falkában képesek vadászni, étrendjüket ennélfogva kisebb zsákmányállatok, dögök, vagy éppen növények alkotják.
Az emberre való támadás abban az esetben elképzelhető csak, ha az állat veszett, vagy provokálják, sarokba szorítják, esetleg éhes, de ebben az esetben is felméri, hogy a zsákmányával szemben mennyi esélye van. Egy beteg legyengült embert, vagy kisgyereket ilyen esetben megtámadhat, máskülönben nem vállalkozik rá.
Amikor vadkamerák rögzítik egy-egy határon áttévedt egyed jelenlétét, olyankor a felelős nemzeti park óvintézkedés gyanánt információs táblákat helyez ki az erdei utak mentén
Vannak azonban olyan alapszabályok, amelyeket érdemes betartani a konfliktusmentes együttélés érdekében.
Kutyát az erdőben csak pórázon sétáltassunk, és ha mégis valamilyen csoda folytán rábukkannánk egy farkasra, netán egy alomra, ne fényképezzük őket! A felnőtt állat támadásnak foghatja fel, és ebben az esetben meg fogja védeni a családját.
A legfontosabb a higgadtság, az óvatosság. Ilyenkor kiabálással, tapsolással is elijeszthetjük az állatot, mivel az amúgy is tart az embertől. A farkassal való esetleges konfliktusok mindig emberi mulasztásokra, vagy hibákra vezethetők vissza.
Farkasüvöltés a Bükki Nemzeti Parkban:
