Egy halom kábítószerrel a hátsó ülésén bukott le a drogos ámokfutó Terézvárosban – videó

A rendőrség tájékoztatása szerint a terézvárosi rendőrök egy autóst akartak igazoltatni november 22-én este a kerületben, a férfi azonban a rendőri jelzést látva inkább menekülőre fogta, így az egyenruhások a szolgálati járművel azonnal követni kezdték.

A kocsi átkutatása során a férfi hátizsákjából többféle – összesen mintegy 370 gramm – droggyanús anyag került elő: növényi törmelékek, fehér por, tabletta és folyadék Fotó: police.hu

Az autós pár percen belül forgalmi okból megállni kényszerült, így intézkedtek vele szemben. Kiderült, hogy a 31 éves orosházi férfi jogosítvánnyal soha nem rendelkezett, és a járművezetéstől is eltiltották. A kocsi átkutatása során a férfi hátizsákjából többféle – összesen mintegy 370 gramm – droggyanús anyag került elő: növényi törmelékek, fehér por, tabletta és folyadék. Ezenkívül többek között pipákat, kiskanalakat, mobiltelefonokat és 130 ezer forintot is lefoglaltak. Az előzetes szakvélemény szerint a vizsgált anyagok kábítószernek minősülnek.

Mintavételre állították elő a férfit a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányságára, a droggyorsteszt THC-ra, kokainra és amfetaminra is pozitív jelzést adott. Kábítószer-kereskedelem bűntett és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását - írja a police.hu.