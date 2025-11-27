Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lecsapott a rendőrség: Véget ért a csongrádi drogbiznisz

kábítószer
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 11:40
rendőrségdrog
Sikerült elfogniuk a két férfit. A kábítószer-kereskedők nem menekülnek.

Letartóztattak két kábítószer-kereskedéssel gyanúsított férfit. Két vásárlójukat és egyikük feleségét - aki rendőr volt - fogyasztással gyanúsítják - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel csütörtökön.

Kábítószer
Elfogták a kábítószerrel kereskedő két férfit 
Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Nincs több kábítószer-kereskedés

Azt írták, a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése alapján indult nyomozás adatai szerint egy békési férfi 2024 szeptemberétől - részben egy Csongrád-Csanád vármegyei férfitól - kannabisz növényi törmeléket szerzett, azokat egygrammos alufólia pakkokba átcsomagolta és havi rendszerességgel értékesítette munkahelyén egy kollégájának és egy további személynek.

A férfi otthonában - ahol rendőrként dolgozó feleségével lakott - kábítószergyanús anyagokat foglaltak le. Mind az öt embertől vér- és vizeletmintát vettek, amelyek pozitívak lettek.

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség a békési és a csongrádi férfit kábítószer-kereskedelemmel, míg a két vásárlót és a nőt fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklás vétségével gyanúsítja. 

A gyanúsítottak részben elismerték a bűncselekmények elkövetését.

A nyomozó ügyészség a bűnismétlés, a szökés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel indítványozta mindkét kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfi letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. 

Mindkét férfi követett már el kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt korábban. Közölték azt is, hogy a rendőr szolgálati jogviszonya időközben megszűnt. A letartóztatásban lévő gyanúsítottak által elkövetett bűncselekményt a törvény kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni - tették hozzá.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu