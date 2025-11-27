Lecsapott a rendőrség: Véget ért a csongrádi drogbiznisz

Letartóztattak két kábítószer-kereskedéssel gyanúsított férfit. Két vásárlójukat és egyikük feleségét - aki rendőr volt - fogyasztással gyanúsítják - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel csütörtökön.

Elfogták a kábítószerrel kereskedő két férfit

Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Nincs több kábítószer-kereskedés

Azt írták, a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése alapján indult nyomozás adatai szerint egy békési férfi 2024 szeptemberétől - részben egy Csongrád-Csanád vármegyei férfitól - kannabisz növényi törmeléket szerzett, azokat egygrammos alufólia pakkokba átcsomagolta és havi rendszerességgel értékesítette munkahelyén egy kollégájának és egy további személynek.

A férfi otthonában - ahol rendőrként dolgozó feleségével lakott - kábítószergyanús anyagokat foglaltak le. Mind az öt embertől vér- és vizeletmintát vettek, amelyek pozitívak lettek.

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség a békési és a csongrádi férfit kábítószer-kereskedelemmel, míg a két vásárlót és a nőt fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklás vétségével gyanúsítja.

A gyanúsítottak részben elismerték a bűncselekmények elkövetését.

A nyomozó ügyészség a bűnismétlés, a szökés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel indítványozta mindkét kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfi letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

Mindkét férfi követett már el kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt korábban. Közölték azt is, hogy a rendőr szolgálati jogviszonya időközben megszűnt. A letartóztatásban lévő gyanúsítottak által elkövetett bűncselekményt a törvény kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni - tették hozzá.