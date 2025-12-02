Óriásit hibázott a kórház: meghalt egy súlyosan alultáplált csecsemő, miután órákra nedves ágyneműben hagyták

A halottkémi vizsgálat során elhangzottak szerit a kis Lakshith Guptha Nalla 2024. május 11-én a hajnali órákban hunyt el a Walesi Egyetemi Kórházban. A Pontypridd-i Halottkémi Bíróságon most elmondták, hogy a védtelen csecsemőt nem táplálták megfelelően, és órákon át hideg, nedves ágyneműn feküdt, mielőtt meghalt.

A kis Nala baba órákig feküdt a hideg, nedves ágyneműn Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Rachel Knight halottkém több orvosi mulasztásra is rámutatott az előző napokból, és kijelentette, hogy az osztály „tartós és súlyos létszámhiánya” miatt a csecsemő négy órán keresztül nem kapott ételt, így senki sem vette észre, hogy fertőzést kapott, illetve hogy hideg, nedves ágyneműn fekszik.

Knight „sebezhetőnek” és „teljes mértékben az újszülött intenzív osztálytól függőnek” nevezte Nalla babát, majd elmagyarázta, hogy május 9-én Pasqualina Mollo, a csecsemőért felelős nővér, lecsatlakoztatta a táplálócsövet, hogy a gyermek szüleihez kerüljön ölelésre. Nalla babának azonban folyamatos táplálást írtak elő.

Csak azután vették észre, hogy a táplálócsövet eltávolították, hogy az osztályon éppen nem volt elérhető új táplálócső. Ennek oka a kaotikus készletezési rendszer és az, hogy a szállítmány nem érkezett meg időben.

A gyermek halálának okaként szepszist, hashártyagyulladást és nekrotizáló enterokolitiszt állapítottak meg. Nem volt bizonyíték arra, hogy az előírt táplálás önmagában megmenthette volna Nalla babát – írja a Mirror.