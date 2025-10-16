„Kétszer kerültem a halál közelébe” – Majdnem az életével fizetett 5. gyermekéért egy anya

Egy anya életének legszebb és legboldogabb napja, ha világra jön a gyermeke. Nem volt ez másként annak a kismamának az esetében sem, aki császármetszéssel hozta világra gyermekét. Azonban komplikációk léptek fel, és az életéért kellett küzdeni.

A kismama kétszer is kómába került

A 38 éves Heather Boyd élete legboldogabb napjára készült, amikor januárban, a skóciai Kilmarnockban, a Crosshouse Kórházban világra hozta fiát, Charliet. Az öröm azonban rémálommá vált: Heather két mesterséges kómába is került, és hónapokig az életéért harcolt egy sor szövődmény miatt - olvasható a Daily Star.

A ötgyermekes édesanya 35 hetes terhesen került be a kórházba, miután elviselhetetlen hasi fájdalmak gyötörték. Az orvosok eleinte azt hitték, székrekedése van, és azt tanácsolták, vegyen egy fürdőt. Heather azonban tudta, hogy valami komoly baj van: „Négy gyermeket már szültem, tudtam, hogy ez nem normális. Üvöltöttem a fájdalomtól” – mesélte a Daily Recordnak. Amikor hányni kezdett, az orvosok észrevették, hogy a baba is rosszul van, és sürgősségi császármetszést hajtottak végre. Charlie szerencsére megszületett, és a műtét elsőre sikeresnek tűnt.

Néhány órán belül azonban Heather hasa veszélyesen megduzzadt, és székletet és epét hányt. Újabb műtétre vitték, mert tályogot találtak, ám a beavatkozás során átszúrták a beleit, és a bél tartalma a hasüregbe került. Ez hashártyagyulladást és vérmérgezést (szepszist) okozott, ami életveszélyes állapot. „A műtét után újra nagyon rosszul lettem. Tudtam, hogy valami nincs rendben. Kiderült, hogy a belem kilyukadt” – emlékezett vissza. A fertőzés miatt Heather szeptikus sokkot kapott, és kétszer kellett mesterséges kómába helyezni.

Kétszer kerültem a halál közelébe. A párom, Andrew azt mondta, amikor látogatott, a testem már hideg volt. Csoda, hogy élek.

Heather hat hónapot töltött kórházban, és csak júniusban térhetett haza. Azóta 16 hüvelyk (kb. 40 cm) hosszú nyílt seb maradt a hasán, és sztómazsákkal és táplálócsővel kell élnie. A fizikai megpróbáltatások miatt mindössze 44 kilóra fogyott, haja kihullott, és folyamatos fájdalmakkal küzd. „Tehetetlennek érzem magam. Nem kaptam választ arra, mikor vagy egyáltalán bezárják-e valaha a sebemet. A hasam folyamatosan szivárog, naponta négyszer kell fürdenem. Szörnyű. Nem érzem magam tisztának, nem tudok elmenni otthonról, csak pizsamában tudok lenni, mert semmi más nem kényelmes.”