„Kétszer kerültem a halál közelébe” – Majdnem az életével fizetett 5. gyermekéért egy anya

Egy anya életének legszebb és legboldogabb napja, ha világra jön a gyermeke. Nem volt ez másként annak a kismamának az esetében sem, aki császármetszéssel hozta világra gyermekét. Azonban komplikációk léptek fel, és az életéért kellett küzdeni.
A 38 éves Heather Boyd élete legboldogabb napjára készült, amikor januárban, a skóciai Kilmarnockban, a Crosshouse Kórházban világra hozta fiát, Charliet. Az öröm azonban rémálommá vált: Heather két mesterséges kómába is került, és hónapokig az életéért harcolt egy sor szövődmény miatt - olvasható a Daily Star.
A ötgyermekes édesanya 35 hetes terhesen került be a kórházba, miután elviselhetetlen hasi fájdalmak gyötörték. Az orvosok eleinte azt hitték, székrekedése van, és azt tanácsolták, vegyen egy fürdőt. Heather azonban tudta, hogy valami komoly baj van: „Négy gyermeket már szültem, tudtam, hogy ez nem normális. Üvöltöttem a fájdalomtól” – mesélte a Daily Recordnak. Amikor hányni kezdett, az orvosok észrevették, hogy a baba is rosszul van, és sürgősségi császármetszést hajtottak végre. Charlie szerencsére megszületett, és a műtét elsőre sikeresnek tűnt.
Néhány órán belül azonban Heather hasa veszélyesen megduzzadt, és székletet és epét hányt. Újabb műtétre vitték, mert tályogot találtak, ám a beavatkozás során átszúrták a beleit, és a bél tartalma a hasüregbe került. Ez hashártyagyulladást és vérmérgezést (szepszist) okozott, ami életveszélyes állapot. „A műtét után újra nagyon rosszul lettem. Tudtam, hogy valami nincs rendben. Kiderült, hogy a belem kilyukadt” – emlékezett vissza. A fertőzés miatt Heather szeptikus sokkot kapott, és kétszer kellett mesterséges kómába helyezni.
Kétszer kerültem a halál közelébe. A párom, Andrew azt mondta, amikor látogatott, a testem már hideg volt. Csoda, hogy élek.
Heather hat hónapot töltött kórházban, és csak júniusban térhetett haza. Azóta 16 hüvelyk (kb. 40 cm) hosszú nyílt seb maradt a hasán, és sztómazsákkal és táplálócsővel kell élnie. A fizikai megpróbáltatások miatt mindössze 44 kilóra fogyott, haja kihullott, és folyamatos fájdalmakkal küzd. „Tehetetlennek érzem magam. Nem kaptam választ arra, mikor vagy egyáltalán bezárják-e valaha a sebemet. A hasam folyamatosan szivárog, naponta négyszer kell fürdenem. Szörnyű. Nem érzem magam tisztának, nem tudok elmenni otthonról, csak pizsamában tudok lenni, mert semmi más nem kényelmes.”
Heather legjobban azonban azt sajnálja, hogy elszalasztotta kisfia első hat hónapját: „Ez az időszak soha nem tér vissza. A többi gyerekem is szenved, nem tudok róluk úgy gondoskodni, mint régen.” Úgy véli, ha az orvosok időben reagálnak, mindez elkerülhető lett volna:
Ha már terhesen komolyan veszik a panaszaimat, ez az egész tragédia nem történik meg.
Bár élete teljesen megváltozott, Heather mégis hálás: „Szerencsés vagyok, hogy élek – de azóta sem tudok normális életet élni. Minden nap küzdelem.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.