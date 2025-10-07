Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Brutális erejű balesetről jött hír: teljes az útzár a főúton, mentők és tűzoltók mindenütt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 10:25
Több egység is a mentésen dolgozik.
N.T.
A szerző cikkei

Összeütközött két gépkocsi Szurdokpüspöki térségében, a 21-es főút 22-es kilométerénél. A baleset következtében az egyik kocsi az oldalára borult. A pásztói hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a katasztrófavédelem

